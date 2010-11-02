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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5739574057415742>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 901
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
145
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
140
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 901
Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 17:40

  ishvara написав:Подскажите, в МАБ перевод с карты Привата на карту Альфы какая комиссия? Не пользовался ни разу )

можно узнать что вы подразумеваете под фразой "какая комиссия" ?
а то на ваш вопрос можно ответить от бесплатно до 4,5% процента.
если задаете вопрос то конкретизируйте.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 17:50

  mephala написав:
  ishvara написав:Подскажите, в МАБ перевод с карты Привата на карту Альфы какая комиссия? Не пользовался ни разу )

можно узнать что вы подразумеваете под фразой "какая комиссия" ?
а то на ваш вопрос можно ответить от бесплатно до 4,5% процента.
если задаете вопрос то конкретизируйте.

Интересно, при каких условиях бесплатно? Про 4,5% понятно.
ishvara
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 17:54

  ishvara написав:
  mephala написав:
  ishvara написав:Подскажите, в МАБ перевод с карты Привата на карту Альфы какая комиссия? Не пользовался ни разу )

можно узнать что вы подразумеваете под фразой "какая комиссия" ?
а то на ваш вопрос можно ответить от бесплатно до 4,5% процента.
если задаете вопрос то конкретизируйте.

Интересно, при каких условиях бесплатно? Про 4,5% понятно.

Через конкорд
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 18:05

  ishvara написав:Спасибо за комментарий, подожду ответа того, кто знает.

Это как в анекдоте

Летит самолет. Командир штурману:
- Штурман, приборы.
- 16.
- Что 16?
- А что приборы?
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 19:23

  ishvara написав:
  mephala написав:
  ishvara написав:Подскажите, в МАБ перевод с карты Привата на карту Альфы какая комиссия? Не пользовался ни разу )

можно узнать что вы подразумеваете под фразой "какая комиссия" ?
а то на ваш вопрос можно ответить от бесплатно до 4,5% процента.
если задаете вопрос то конкретизируйте.

Интересно, при каких условиях бесплатно? Про 4,5% понятно.

алла не берет мзду за использование сервиса п2п в вашем случае.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 21:33

Платежи по рассрочкам нужно гасить каждый месяц до 25 числа?
А то уже 4 рассрочки активировано (2 в мае+2 в июне), а когда первый взнос делать~непонятно.
mihasik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 21:40

  mihasik написав:Платежи по рассрочкам нужно гасить каждый месяц до 25 числа?
А то уже 4 рассрочки активировано (2 в мае+2 в июне), а когда первый взнос делать~непонятно.

что бы гасить рассрочки нужно заходить в МАБ на следующий день после биллинга и смотреть красные цифры. Не ошибетесь.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 22:14

  mephala написав:
  mihasik написав:Платежи по рассрочкам нужно гасить каждый месяц до 25 числа?
А то уже 4 рассрочки активировано (2 в мае+2 в июне), а когда первый взнос делать~непонятно.

что бы гасить рассрочки нужно заходить в МАБ на следующий день после биллинга и смотреть красные цифры. Не ошибетесь.

Красные цифры были только один раз, и то, только 60грн абонки,которая прилетела раньше,чем пополнение до РД)
Эти красные цифры до 25 нужно погасить?
mihasik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 22:15

Re: Альфа-Банк

mustbe написав:Давно уже понял, что самый лучший метод использования кредиток от Аллы - это не юзать их вообще.
Или несколько дней в месяц сидеть с Экселем в руках и заниматься белибердой: высчитывать до копейки то, что другие банки пишут прямо и явно.

Приват: Заплатите 1234,56 грн до 25.06 - и Вы в грейсе.
Моно: Заплатите 4567,89 до 30.06 - и Вы в грейсе.
Алла: берите калькулятор, Эксель, счеты, звоните на горячку - всё в ваших руках.

Нет в кредитках от Аллы ничего такого, что стоило бы такого ежемесячного гемора.
Вообще-то маб светит сумму в РД уже с процентами. Но тут недавно один идиот возбудился по этому поводу. Так что если не выпиляли по просьбе трудящихся, то всё должно быть нормально.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 22:27

Re: Альфа-Банк

clientage написав:
  Flamingo написав:плюс постоянная "гимнастика для ума"

Седня опять тренировался при покупке билетов у УЗ.
УЗ не видит ЦВВ у карты Альфы, но зато я решил загнать Максимку в МастерПасс :idea:
И нормально ж зарегилась тама, спокойно без всяких ЦВВ проглотив ЛукАп :) :)
У меня с УЗ всё чики чики и с первого раза.
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