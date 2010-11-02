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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 чер, 2018 17:40
ishvara написав:
Подскажите, в МАБ перевод с карты Привата на карту Альфы какая комиссия? Не пользовался ни разу )
можно узнать что вы подразумеваете под фразой "какая комиссия" ?
а то на ваш вопрос можно ответить от бесплатно до 4,5% процента.
если задаете вопрос то конкретизируйте.
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Додано: П'ят 29 чер, 2018 17:50
mephala написав: ishvara написав:
Подскажите, в МАБ перевод с карты Привата на карту Альфы какая комиссия? Не пользовался ни разу )
можно узнать что вы подразумеваете под фразой "какая комиссия" ?
а то на ваш вопрос можно ответить от бесплатно до 4,5% процента.
если задаете вопрос то конкретизируйте.
Интересно, при каких условиях бесплатно? Про 4,5% понятно.
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ishvara
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Додано: П'ят 29 чер, 2018 17:54
ishvara написав: mephala написав: ishvara написав:
Подскажите, в МАБ перевод с карты Привата на карту Альфы какая комиссия? Не пользовался ни разу )
можно узнать что вы подразумеваете под фразой "какая комиссия" ?
а то на ваш вопрос можно ответить от бесплатно до 4,5% процента.
если задаете вопрос то конкретизируйте.
Интересно, при каких условиях бесплатно? Про 4,5% понятно.
Через конкорд
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Додано: П'ят 29 чер, 2018 18:05
ishvara написав:
Спасибо за комментарий, подожду ответа того, кто знает.
Это как в анекдоте
Летит самолет. Командир штурману:
- Штурман, приборы.
- 16.
- Что 16?
- А что приборы?
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
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Додано: П'ят 29 чер, 2018 19:23
ishvara написав: mephala написав: ishvara написав:
Подскажите, в МАБ перевод с карты Привата на карту Альфы какая комиссия? Не пользовался ни разу )
можно узнать что вы подразумеваете под фразой "какая комиссия" ?
а то на ваш вопрос можно ответить от бесплатно до 4,5% процента.
если задаете вопрос то конкретизируйте.
Интересно, при каких условиях бесплатно? Про 4,5% понятно.
алла не берет мзду за использование сервиса п2п в вашем случае.
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mephala
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Додано: П'ят 29 чер, 2018 21:33
Платежи по рассрочкам нужно гасить каждый месяц до 25 числа?
А то уже 4 рассрочки активировано (2 в мае+2 в июне), а когда первый взнос делать~непонятно.
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mihasik
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Додано: П'ят 29 чер, 2018 21:40
mihasik написав:
Платежи по рассрочкам нужно гасить каждый месяц до 25 числа?
А то уже 4 рассрочки активировано (2 в мае+2 в июне), а когда первый взнос делать~непонятно.
что бы гасить рассрочки нужно заходить в МАБ на следующий день после биллинга и смотреть красные цифры. Не ошибетесь.
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mephala
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Додано: П'ят 29 чер, 2018 22:14
mephala написав: mihasik написав:
Платежи по рассрочкам нужно гасить каждый месяц до 25 числа?
А то уже 4 рассрочки активировано (2 в мае+2 в июне), а когда первый взнос делать~непонятно.
что бы гасить рассрочки нужно заходить в МАБ на следующий день после биллинга и смотреть красные цифры. Не ошибетесь.
Красные цифры были только один раз, и то, только 60грн абонки,которая прилетела раньше,чем пополнение до РД)
Эти красные цифры до 25 нужно погасить?
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mihasik
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Додано: П'ят 29 чер, 2018 22:15
mustbe написав:Давно уже понял, что самый лучший метод использования кредиток от Аллы - это не юзать их вообще.
Или несколько дней в месяц сидеть с Экселем в руках и заниматься белибердой: высчитывать до копейки то, что другие банки пишут прямо и явно.
Приват: Заплатите 1234,56 грн до 25.06 - и Вы в грейсе.
Моно: Заплатите 4567,89 до 30.06 - и Вы в грейсе.
Алла: берите калькулятор, Эксель, счеты, звоните на горячку - всё в ваших руках.
Нет в кредитках от Аллы ничего такого, что стоило бы такого ежемесячного гемора.
Вообще-то маб светит сумму в РД уже с процентами. Но тут недавно один идиот возбудился по этому поводу. Так что если не выпиляли по просьбе трудящихся, то всё должно быть нормально.
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Додано: П'ят 29 чер, 2018 22:27
clientage написав: Flamingo написав:
плюс постоянная "гимнастика для ума"
Седня опять тренировался при покупке билетов у УЗ.
УЗ не видит ЦВВ у карты Альфы, но зато я решил загнать Максимку в МастерПасс
И нормально ж зарегилась тама, спокойно без всяких ЦВВ проглотив ЛукАп
У меня с УЗ всё чики чики и с первого раза.
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