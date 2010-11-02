cdj2 написав:Вообще-то маб светит сумму в РД уже с процентами. Но тут недавно один идиот возбудился по этому поводу. Так что если не выпиляли по просьбе трудящихся, то всё должно быть нормально.
ну раньше светили в РД с процентами за снятую наличку не правильно так как это еще не было задолженностью. натикавшие проценты переносили на долг только после биллинга. теперь перенос процентов на задолженность поставили перед биллингом и наконец все придет в должный вид. если механику не трогали то в РД мы должны увидеть долг по тратам вместе с процентами как за наличку так и за кредитную линию. и спокойно все загасить без разных глюков. так что кто был прав а кто нет вот и разрешилось.
Только теперь куча народа влетит из-за того, что кто-то не разбирается в механике МАБа и альфы. Все абсолютно банки снимают %% в следующем РП, и многие их светят заранее. Замена очереди в биллинге абсолютно никак не отразится на отображении красной суммы, ибо сразу загасится тело кредита, а уже потом, поздно вечером, спишутся проценты и сумма процентов погаснет не ранее 20:00. Тот же примат светит %% сразу, а списывает их 1 числа. И это абсолютная норма, что сумма внесённых %% повисит пару часов в собственных средствах. Нормальные банки вообще никогда не списывают %% и комиссии с лимита. Из украинских, по ряду продуктов это был дельта. Из иностранных как минимум один точно мне известен.
если кто то не разбирается в механике маба то его проблемы. да и куча состоит только из грейсовиков. остальным пофик когда проценты добавят в задолженность - до или после биллинга. и я смотрю вам что тогда что сейчас не доходит что проблема аллы состояла не в том что она светила проценты а в том что не могла корректно отобразить гашение показанных процентов. так как сколько не гаси а минус все равно висел в красных суммах.
mephala написав:если кто то не разбирается в механике маба то его проблемы. да и куча состоит только из грейсовиков. остальным пофик когда проценты добавят в задолженность - до или после биллинга. и я смотрю вам что тогда что сейчас не доходит что проблема аллы состояла не в том что она светила проценты а в том что не могла корректно отобразить гашение показанных процентов. так как сколько не гаси а минус все равно висел в красных суммах.
Он и будет висеть до нового РП. Обязан висеть. Ибо погашение проходит отдельной платёжкой на отдельный внутренний транзитник строго в определённую дату и сколько ты на карту не кидай - проценты до того как их спишет биллинг не погасятся. Кто видел внутреннюю кухню процессинга или банковского ПО или тот кто может мысленно выстраивать алгоритмы - тот это понимает легко и непринужденно. Люди с ограниченным интеллектом этого не поймут никогда, ибо мозг уже закостенел и не воспринимает новую информацию а применяет к ней старые не работающие шаблоны. Вопрос для тугодумов можно решить элементарно добавив пару if/else в код интернет банка, но не факт что для этих проверок у веб-сервера достаточно входящих данных.