Додано: П'ят 29 чер, 2018 23:53

mephala написав: если кто то не разбирается в механике маба то его проблемы. да и куча состоит только из грейсовиков. остальным пофик когда проценты добавят в задолженность - до или после биллинга.

и я смотрю вам что тогда что сейчас не доходит что проблема аллы состояла не в том что она светила проценты а в том что не могла корректно отобразить гашение показанных процентов. так как сколько не гаси а минус все равно висел в красных суммах.

Он и будет висеть до нового РП. Обязан висеть. Ибо погашение проходит отдельной платёжкой на отдельный внутренний транзитник строго в определённую дату и сколько ты на карту не кидай - проценты до того как их спишет биллинг не погасятся. Кто видел внутреннюю кухню процессинга или банковского ПО или тот кто может мысленно выстраивать алгоритмы - тот это понимает легко и непринужденно. Люди с ограниченным интеллектом этого не поймут никогда, ибо мозг уже закостенел и не воспринимает новую информацию а применяет к ней старые не работающие шаблоны. Вопрос для тугодумов можно решить элементарно добавив пару if/else в код интернет банка, но не факт что для этих проверок у веб-сервера достаточно входящих данных.