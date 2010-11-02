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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5739574057415742

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 901
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
145
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
140
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 901
Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 22:28

  cdj2 написав:Вообще-то маб светит сумму в РД уже с процентами. Но тут недавно один идиот возбудился по этому поводу. Так что если не выпиляли по просьбе трудящихся, то всё должно быть нормально.

ну раньше светили в РД с процентами за снятую наличку не правильно так как это еще не было задолженностью. натикавшие проценты переносили на долг только после биллинга.
теперь перенос процентов на задолженность поставили перед биллингом и наконец все придет в должный вид. если механику не трогали то в РД мы должны увидеть долг по тратам вместе с процентами как за наличку так и за кредитную линию. и спокойно все загасить без разных глюков.
так что кто был прав а кто нет вот и разрешилось.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 23:01

Re: Альфа-Банк

Только теперь куча народа влетит из-за того, что кто-то не разбирается в механике МАБа и альфы. Все абсолютно банки снимают %% в следующем РП, и многие их светят заранее. Замена очереди в биллинге абсолютно никак не отразится на отображении красной суммы, ибо сразу загасится тело кредита, а уже потом, поздно вечером, спишутся проценты и сумма процентов погаснет не ранее 20:00. Тот же примат светит %% сразу, а списывает их 1 числа. И это абсолютная норма, что сумма внесённых %% повисит пару часов в собственных средствах.
Нормальные банки вообще никогда не списывают %% и комиссии с лимита. Из украинских, по ряду продуктов это был дельта. Из иностранных как минимум один точно мне известен.
Свинорыл 80lvl
cdj2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 23:18

Re: Альфа-Банк

если кто то не разбирается в механике маба то его проблемы. да и куча состоит только из грейсовиков. остальным пофик когда проценты добавят в задолженность - до или после биллинга.
и я смотрю вам что тогда что сейчас не доходит что проблема аллы состояла не в том что она светила проценты а в том что не могла корректно отобразить гашение показанных процентов. так как сколько не гаси а минус все равно висел в красных суммах.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 23:53

Re: Альфа-Банк

mephala написав:если кто то не разбирается в механике маба то его проблемы. да и куча состоит только из грейсовиков. остальным пофик когда проценты добавят в задолженность - до или после биллинга.
и я смотрю вам что тогда что сейчас не доходит что проблема аллы состояла не в том что она светила проценты а в том что не могла корректно отобразить гашение показанных процентов. так как сколько не гаси а минус все равно висел в красных суммах.
Он и будет висеть до нового РП. Обязан висеть. Ибо погашение проходит отдельной платёжкой на отдельный внутренний транзитник строго в определённую дату и сколько ты на карту не кидай - проценты до того как их спишет биллинг не погасятся. Кто видел внутреннюю кухню процессинга или банковского ПО или тот кто может мысленно выстраивать алгоритмы - тот это понимает легко и непринужденно. Люди с ограниченным интеллектом этого не поймут никогда, ибо мозг уже закостенел и не воспринимает новую информацию а применяет к ней старые не работающие шаблоны. Вопрос для тугодумов можно решить элементарно добавив пару if/else в код интернет банка, но не факт что для этих проверок у веб-сервера достаточно входящих данных.
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 01:07

  clientage написав:
  mephala написав:если сравнивается два чела которые живут в кредит - один с кредиткой бегемота а второй с аллыной.

У Алки возможностей больше, все живенько, прикольненько, но и клювом низзя щёлкать :P
У Привата тихо, спокойно -- просто болото, зелёное... скоро и тиной все затянет :mrgreen:


Так фронтмен же анонсировал: скоро в зеленом болоте запахнет кишмишем.
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 01:25

  ishvara написав:
  Bosstone написав:
  ishvara написав:А с карты ВТБ или ПУМБа бесплатно?

Всегда поражают такие вопросы)
А разве у этих карт нет своих тарифов? Просто "карта ВТБ" и "карта ПУМБа"?
Спасибо за комментарий, подожду ответа того, кто знает.
И еще такой вопрос: если делать перевод через МАБ, зачислится аж в понедельник?

Пополнение пакетных и кредитных карт в мабе Альфа банка-бесплатно.
Сколько денег возьмет карта-донор, зависит от банка и карты.

Упоминаемый Вами примат берет 0.5% мин. 5 грн.

Коллега подсказал Вам банк, с помощью которого можно обойти эти 0.5%.
Но там надо знать тропинку.
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 01:37

  cdj2 написав:
mephala написав:если кто то не разбирается в механике маба то его проблемы. да и куча состоит только из грейсовиков. остальным пофик когда проценты добавят в задолженность - до или после биллинга.
и я смотрю вам что тогда что сейчас не доходит что проблема аллы состояла не в том что она светила проценты а в том что не могла корректно отобразить гашение показанных процентов. так как сколько не гаси а минус все равно висел в красных суммах.
Он и будет висеть до нового РП. Обязан висеть. Ибо погашение проходит отдельной платёжкой на отдельный внутренний транзитник строго в определённую дату и сколько ты на карту не кидай - проценты до того как их спишет биллинг не погасятся. Кто видел внутреннюю кухню процессинга или банковского ПО или тот кто может мысленно выстраивать алгоритмы - тот это понимает легко и непринужденно. Люди с ограниченным интеллектом этого не поймут никогда, ибо мозг уже закостенел и не воспринимает новую информацию а применяет к ней старые не работающие шаблоны. Вопрос для тугодумов можно решить элементарно добавив пару if/else в код интернет банка, но не факт что для этих проверок у веб-сервера достаточно входящих данных.

есть задолженность по основному счету и есть накопленная сумма процентов на отдельном счете. кто заставлял аллу приплюсовывать раньше времени эту сумму процентов к задолженности по основному счету? и если уж они раньше времени виртуально приплюсовали то могли бы так же виртуально и погасить. вот это вам и не доходит. что красную цифру в мабе при добавлении как вы говорите "пары if/else в код интернет банка" можно было показать без глюков.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 01:51

  mephala написав:есть задолженность по основному счету и есть накопленная сумма процентов на отдельном счете. кто заставлял аллу приплюсовывать раньше времени эту сумму процентов к задолженности по основному счету? и если уж они раньше времени виртуально приплюсовали то могли бы так же виртуально и погасить. вот это вам и не доходит. что красную цифру в мабе при добавлении как вы говорите "пары if/else в код интернет банка" можно было показать без глюков.


Не ссорьтесь, со слов представителя вроде все осталось по старому и усугубилось :)

К видимым процентам (в вашем случае за нал) добавятся невидимые проценты за пользование безналичными операциями 0.01% (и совет его подсчета руцями)
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 07:48

Re: Альфа-Банк

Bosstone написав:
  VLADPn написав:рассрочки на хорошие суммы зажимаются. Пример свежий но не единственный : было две покупки авиабилетов.Одновременно. Одна на 5800 другая на 2550 гривен. На 2550 пришла смс а на 5800 ее пришлось выбивать через колцентр.

По словам оператора, смс о рассрочке при оплате на зарубежном сайте приходит через несколько дней после покупки (в день списания средств). Автоматом так и не пришла, только после повторных обращений и с мобильного номера телефона, так что потом еще пришлось выяснять на какой номер слать подтверждение для активации.

У меня по такой оплате проводка 2.07, а предложение о рассрочке прислали вчера, сразу после обращения в чат. И активировалась рассрочка сразу же после подтверждения. Так что проблема точно на их стороне.
Размер имеет значение.
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