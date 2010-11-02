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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5740574157425743

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 901
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
145
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
140
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 901
Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 12:58

clientage,
Опять же, цитируя Дирижера :"если у того найдется ежемесячно 2.5 млрд. грн. на выплату кб при нынешнем объёме кредлимита."
Примерный посыл был такой.

Но схема не Бабитская, а типа, Монина.
guntherhouse777
 
Повідомлень: 3340
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
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  #<1 ... 5740574157425743
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