clientage,
Опять же, цитируя Дирижера :"если у того найдется ежемесячно 2.5 млрд. грн. на выплату кб при нынешнем объёме кредлимита."
Примерный посыл был такой.
Но схема не Бабитская, а типа, Монина.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 30 чер, 2018 12:58
clientage,
Опять же, цитируя Дирижера :"если у того найдется ежемесячно 2.5 млрд. грн. на выплату кб при нынешнем объёме кредлимита."
Примерный посыл был такой.
Но схема не Бабитская, а типа, Монина.
Додано: Суб 30 чер, 2018 17:57
Re: Альфа-Банк
Колеги, прошу уточнення, бо ніколи не було потреби, але на вихідних банкомат Али з кеш-ін виявився вирублений : поповнення Ультри готівкою через кеш-ін Укрсоца можливий ? Які ще варіанти можливі поповнення готівкою Ультри без комісії ?
Дуууууже дякую за відповіді.
Додано: Суб 30 чер, 2018 18:03
Re: Альфа-Банк
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Додано: Суб 30 чер, 2018 18:50
Re: Альфа-Банк
Сегодня снятие с Сбера и пополнение др. карты- работает на ура. Честно говоря, не надеялся. Респект.
Было ещё 2 запасных варианта.
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