Додано: Нед 01 лип, 2018 18:22

Коллеги, а всё уже, Алла утилизирует полюбасу остаток на пакетной карте меньше 1$? Ну раз депозита уже нет... Или можно ещё ими за мобилку заплатить вот прям сёня? Каким курсом считать, чтоб максимум на себя потратить?

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