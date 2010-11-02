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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5740574157425743

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 901
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
145
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
140
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 901
Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 12:58

clientage,
Опять же, цитируя Дирижера :"если у того найдется ежемесячно 2.5 млрд. грн. на выплату кб при нынешнем объёме кредлимита."
Примерный посыл был такой.

Но схема не Бабитская, а типа, Монина.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 17:57

Re: Альфа-Банк

Колеги, прошу уточнення, бо ніколи не було потреби, але на вихідних банкомат Али з кеш-ін виявився вирублений : поповнення Ультри готівкою через кеш-ін Укрсоца можливий ? Які ще варіанти можливі поповнення готівкою Ультри без комісії ?
Дуууууже дякую за відповіді.
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 18:03

Re: Альфа-Банк

  maxprofit написав:поповнення Ультри готівкою через кеш-ін Укрсоца можливий ?

Так
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 18:50

Re: Альфа-Банк

Сегодня снятие с Сбера и пополнение др. карты- работает на ура. Честно говоря, не надеялся. Респект.
Было ещё 2 запасных варианта.
lel
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 07:16

  IMPRINTER написав:
  allaliu написав:Alfa_Bank,если смс на кредитке отключены (выбран канал push),то предложение по рассрочке приходит в Альфамобайл? Там и выбирается нужный вариант? Кстати,на Вайбер сообщения приходят через раз,хотя интернет всегда в телефоне включен.


при чем тут это ... пуш касается только сообщений о тратах и более ни о чем ... даже если у вас альфа-чек намертво отключем в отделении заявлением все равно о раздрочке приходит смс ... еще раз - альфа-чек - это услуга об информировании о операции по карте. предложение о раздрочке - это не информирование об операциям по карте.

IMPRINTER , я и не утверждаю, а спрашиваю. Это утверждает оператор в коллцентре. Спасибо за инфу,неплохо было бы,чтобы представитель донес ее до сотрудников, а то не все знают дорогу к "последней инстанции"- финансовый форум.
allaliu
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 18:22

Коллеги, а всё уже, Алла утилизирует полюбасу остаток на пакетной карте меньше 1$? Ну раз депозита уже нет... Или можно ещё ими за мобилку заплатить вот прям сёня? Каким курсом считать, чтоб максимум на себя потратить?
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 19:07

Re: Альфа-Банк

2XL написав:
Bosstone написав:
  VLADPn написав:рассрочки на хорошие суммы зажимаются. Пример свежий но не единственный : было две покупки авиабилетов.Одновременно. Одна на 5800 другая на 2550 гривен. На 2550 пришла смс а на 5800 ее пришлось выбивать через колцентр.

По словам оператора, смс о рассрочке при оплате на зарубежном сайте приходит через несколько дней после покупки (в день списания средств). Автоматом так и не пришла, только после повторных обращений и с мобильного номера телефона, так что потом еще пришлось выяснять на какой номер слать подтверждение для активации.

У меня по такой оплате проводка 2.07, а предложение о рассрочке прислали вчера, сразу после обращения в чат. И активировалась рассрочка сразу же после подтверждения. Так что проблема точно на их стороне.
Все проводки от 02.07 уже давно проведены. Иногда стоит заглядывать в выписку. Алла проводит все операции вторым календарным днём, но дату в выписку ставит ближайший рабочий день к дате проводки.
Свинорыл 80lvl
cdj2
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 19:20

Из моно думаю использовать альфу

есть "авто" 10% и "аренда авто" 3%

такси входит в эти категории?

представитель альфы: передайте плиз чтобы включили сделал кешбэк такси. И чтобы 25% :)

  Bosstone написав:Подведем итоги.
Плюсы для свинорылов:
1. Лимит
2. МАБ
3. Дешевый короткий нал (в отдельных ТП)
4. Рассрочка 0%
5. Кешбек (в отдельных МСС)
6. Беспиновая оплата через ПОС
Минусы для свинорылов:
1. Сложные условия тарифов
2. Ловушки с комиссиями и абонплатами
3. Отсутствие бесконтактных карт

Плюсы для спонсоров:
1. Лимит
Минусы для спонсоров:
1. Больше одного тарифа
2. Сложные условия тарифов
3. Страховки
4. Большие комиссии



такси есть кешбэк?

рассрочка на 3-4 месяца под 0? на любой платеж или на некоторые? платеж из выписки можно перевести в рассрочку? если кредитным лимитом платить, то 0, тоже?
Востаннє редагувалось proftpd66 в Нед 01 лип, 2018 19:42, всього редагувалось 2 разів.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 19:32

Re: Альфа-Банк

  proftpd66 написав:есть список МСС?

4. УМОВИ УЧАСТІ У АКЦІЇ
4.1. Для того, щоб взяти участь у Акції особі, яка відповідає умовам Розділу 3 даних Правил, необхідно:
4.1.1. В період з 15.09.2016 по 31.08.2018 р. оформити кредитну картку «Максимум» на MasterCard Debit World та в період з 01.06.2018 по 31.08.2018 провести торгівельну операцію з використанням кредитного ліміту в одній із торгівельних точок, які відносяться до наступних типів торгових точок за класифікацією MCC:
 4011, 4112,4111 – далі ЗАЛІЗНИЧНІ КВИТКИ;
 4131 – далі АВТОБУСНІ РЕЙСИ;
 3000-3299, 4304, 4415, 4418, 4511, 4582, 4722 – далі АВІАКВИТКИ;
 5309 – далі магазини Duty Free;
 3501-3799, 7011 – далі ГОТЕЛІ;
 3351-3398, 3400-3410, 3412-3423, 3425-3439, 3441,7512, 7513, 7519 – далі ОРЕНДА АВТОМОБІЛІВ.
 4411 – далі КРУЇЗНІ ЛІНІЇ
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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