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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5740574157425743

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 901
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
145
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
140
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 901
Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 12:58

clientage,
Опять же, цитируя Дирижера :"если у того найдется ежемесячно 2.5 млрд. грн. на выплату кб при нынешнем объёме кредлимита."
Примерный посыл был такой.

Но схема не Бабитская, а типа, Монина.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 17:57

Re: Альфа-Банк

Колеги, прошу уточнення, бо ніколи не було потреби, але на вихідних банкомат Али з кеш-ін виявився вирублений : поповнення Ультри готівкою через кеш-ін Укрсоца можливий ? Які ще варіанти можливі поповнення готівкою Ультри без комісії ?
Дуууууже дякую за відповіді.
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 18:03

Re: Альфа-Банк

  maxprofit написав:поповнення Ультри готівкою через кеш-ін Укрсоца можливий ?

Так
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 18:50

Re: Альфа-Банк

Сегодня снятие с Сбера и пополнение др. карты- работает на ура. Честно говоря, не надеялся. Респект.
Было ещё 2 запасных варианта.
lel
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 07:16

  IMPRINTER написав:
  allaliu написав:Alfa_Bank,если смс на кредитке отключены (выбран канал push),то предложение по рассрочке приходит в Альфамобайл? Там и выбирается нужный вариант? Кстати,на Вайбер сообщения приходят через раз,хотя интернет всегда в телефоне включен.


при чем тут это ... пуш касается только сообщений о тратах и более ни о чем ... даже если у вас альфа-чек намертво отключем в отделении заявлением все равно о раздрочке приходит смс ... еще раз - альфа-чек - это услуга об информировании о операции по карте. предложение о раздрочке - это не информирование об операциям по карте.

IMPRINTER , я и не утверждаю, а спрашиваю. Это утверждает оператор в коллцентре. Спасибо за инфу,неплохо было бы,чтобы представитель донес ее до сотрудников, а то не все знают дорогу к "последней инстанции"- финансовый форум.
allaliu
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 18:22

Коллеги, а всё уже, Алла утилизирует полюбасу остаток на пакетной карте меньше 1$? Ну раз депозита уже нет... Или можно ещё ими за мобилку заплатить вот прям сёня? Каким курсом считать, чтоб максимум на себя потратить?
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 19:07

Re: Альфа-Банк

2XL написав:
Bosstone написав:
  VLADPn написав:рассрочки на хорошие суммы зажимаются. Пример свежий но не единственный : было две покупки авиабилетов.Одновременно. Одна на 5800 другая на 2550 гривен. На 2550 пришла смс а на 5800 ее пришлось выбивать через колцентр.

По словам оператора, смс о рассрочке при оплате на зарубежном сайте приходит через несколько дней после покупки (в день списания средств). Автоматом так и не пришла, только после повторных обращений и с мобильного номера телефона, так что потом еще пришлось выяснять на какой номер слать подтверждение для активации.

У меня по такой оплате проводка 2.07, а предложение о рассрочке прислали вчера, сразу после обращения в чат. И активировалась рассрочка сразу же после подтверждения. Так что проблема точно на их стороне.
Все проводки от 02.07 уже давно проведены. Иногда стоит заглядывать в выписку. Алла проводит все операции вторым календарным днём, но дату в выписку ставит ближайший рабочий день к дате проводки.
Свинорыл 80lvl
cdj2
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 19:20

Из моно думаю использовать альфу

есть "авто" 10% и "аренда авто" 3%

такси входит в эти категории?

представитель альфы: передайте плиз чтобы включили сделал кешбэк такси. И чтобы 25% :)

  Bosstone написав:Подведем итоги.
Плюсы для свинорылов:
1. Лимит
2. МАБ
3. Дешевый короткий нал (в отдельных ТП)
4. Рассрочка 0%
5. Кешбек (в отдельных МСС)
6. Беспиновая оплата через ПОС
Минусы для свинорылов:
1. Сложные условия тарифов
2. Ловушки с комиссиями и абонплатами
3. Отсутствие бесконтактных карт

Плюсы для спонсоров:
1. Лимит
Минусы для спонсоров:
1. Больше одного тарифа
2. Сложные условия тарифов
3. Страховки
4. Большие комиссии



такси есть кешбэк?

рассрочка на 3-4 месяца под 0? на любой платеж или на некоторые? платеж из выписки можно перевести в рассрочку? если кредитным лимитом платить, то 0, тоже?
Востаннє редагувалось proftpd66 в Нед 01 лип, 2018 19:42, всього редагувалось 2 разів.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 19:32

Re: Альфа-Банк

  proftpd66 написав:есть список МСС?

4. УМОВИ УЧАСТІ У АКЦІЇ
4.1. Для того, щоб взяти участь у Акції особі, яка відповідає умовам Розділу 3 даних Правил, необхідно:
4.1.1. В період з 15.09.2016 по 31.08.2018 р. оформити кредитну картку «Максимум» на MasterCard Debit World та в період з 01.06.2018 по 31.08.2018 провести торгівельну операцію з використанням кредитного ліміту в одній із торгівельних точок, які відносяться до наступних типів торгових точок за класифікацією MCC:
 4011, 4112,4111 – далі ЗАЛІЗНИЧНІ КВИТКИ;
 4131 – далі АВТОБУСНІ РЕЙСИ;
 3000-3299, 4304, 4415, 4418, 4511, 4582, 4722 – далі АВІАКВИТКИ;
 5309 – далі магазини Duty Free;
 3501-3799, 7011 – далі ГОТЕЛІ;
 3351-3398, 3400-3410, 3412-3423, 3425-3439, 3441,7512, 7513, 7519 – далі ОРЕНДА АВТОМОБІЛІВ.
 4411 – далі КРУЇЗНІ ЛІНІЇ
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 20:44

  kreuz написав:Коллеги, а всё уже, Алла утилизирует полюбасу остаток на пакетной карте меньше 1$? Ну раз депозита уже нет... Или можно ещё ими за мобилку заплатить вот прям сёня? Каким курсом считать, чтоб максимум на себя потратить?

Или только текущих касаются изменения? Не могу найти новость об изменениях. Пакетов же не должно касаться вроде...
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
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