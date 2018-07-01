clientage,
Опять же, цитируя Дирижера :"если у того найдется ежемесячно 2.5 млрд. грн. на выплату кб при нынешнем объёме кредлимита."
Примерный посыл был такой.
Но схема не Бабитская, а типа, Монина.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 30 чер, 2018 12:58
clientage,
Опять же, цитируя Дирижера :"если у того найдется ежемесячно 2.5 млрд. грн. на выплату кб при нынешнем объёме кредлимита."
Примерный посыл был такой.
Но схема не Бабитская, а типа, Монина.
Додано: Суб 30 чер, 2018 17:57
Re: Альфа-Банк
Колеги, прошу уточнення, бо ніколи не було потреби, але на вихідних банкомат Али з кеш-ін виявився вирублений : поповнення Ультри готівкою через кеш-ін Укрсоца можливий ? Які ще варіанти можливі поповнення готівкою Ультри без комісії ?
Дуууууже дякую за відповіді.
Додано: Суб 30 чер, 2018 18:03
Re: Альфа-Банк
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Суб 30 чер, 2018 18:50
Re: Альфа-Банк
Сегодня снятие с Сбера и пополнение др. карты- работает на ура. Честно говоря, не надеялся. Респект.
Было ещё 2 запасных варианта.
Додано: Нед 01 лип, 2018 07:16
IMPRINTER , я и не утверждаю, а спрашиваю. Это утверждает оператор в коллцентре. Спасибо за инфу,неплохо было бы,чтобы представитель донес ее до сотрудников, а то не все знают дорогу к "последней инстанции"- финансовый форум.
Додано: Нед 01 лип, 2018 18:22
Коллеги, а всё уже, Алла утилизирует полюбасу остаток на пакетной карте меньше 1$? Ну раз депозита уже нет... Или можно ещё ими за мобилку заплатить вот прям сёня? Каким курсом считать, чтоб максимум на себя потратить?
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Додано: Нед 01 лип, 2018 19:07
Re: Альфа-Банк
Все проводки от 02.07 уже давно проведены. Иногда стоит заглядывать в выписку. Алла проводит все операции вторым календарным днём, но дату в выписку ставит ближайший рабочий день к дате проводки.
Свинорыл 80lvl
Додано: Нед 01 лип, 2018 19:20
Из моно думаю использовать альфу
есть "авто" 10% и "аренда авто" 3%
такси входит в эти категории?
представитель альфы: передайте плиз чтобы включили сделал кешбэк такси. И чтобы 25%
такси есть кешбэк?
рассрочка на 3-4 месяца под 0? на любой платеж или на некоторые? платеж из выписки можно перевести в рассрочку? если кредитным лимитом платить, то 0, тоже?
Востаннє редагувалось proftpd66 в Нед 01 лип, 2018 19:42, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Нед 01 лип, 2018 19:32
Re: Альфа-Банк
4. УМОВИ УЧАСТІ У АКЦІЇ
4.1. Для того, щоб взяти участь у Акції особі, яка відповідає умовам Розділу 3 даних Правил, необхідно:
4.1.1. В період з 15.09.2016 по 31.08.2018 р. оформити кредитну картку «Максимум» на MasterCard Debit World та в період з 01.06.2018 по 31.08.2018 провести торгівельну операцію з використанням кредитного ліміту в одній із торгівельних точок, які відносяться до наступних типів торгових точок за класифікацією MCC:
4011, 4112,4111 – далі ЗАЛІЗНИЧНІ КВИТКИ;
4131 – далі АВТОБУСНІ РЕЙСИ;
3000-3299, 4304, 4415, 4418, 4511, 4582, 4722 – далі АВІАКВИТКИ;
5309 – далі магазини Duty Free;
3501-3799, 7011 – далі ГОТЕЛІ;
3351-3398, 3400-3410, 3412-3423, 3425-3439, 3441,7512, 7513, 7519 – далі ОРЕНДА АВТОМОБІЛІВ.
4411 – далі КРУЇЗНІ ЛІНІЇ
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 01 лип, 2018 20:44
Или только текущих касаются изменения? Не могу найти новость об изменениях. Пакетов же не должно касаться вроде...
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