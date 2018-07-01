Bosstone написав:[quote="4396881:VLADPn"]рассрочки на хорошие суммы зажимаются. Пример свежий но не единственный : было две покупки авиабилетов.Одновременно. Одна на 5800 другая на 2550 гривен. На 2550 пришла смс а на 5800 ее пришлось выбивать через колцентр.
По словам оператора, смс о рассрочке при оплате на зарубежном сайте приходит через несколько дней после покупки (в день списания средств). Автоматом так и не пришла, только после повторных обращений и с мобильного номера телефона, так что потом еще пришлось выяснять на какой номер слать подтверждение для активации.
У меня по такой оплате проводка 2.07, а предложение о рассрочке прислали вчера, сразу после обращения в чат. И активировалась рассрочка сразу же после подтверждения. Так что проблема точно на их стороне.
Все проводки от 02.07 уже давно проведены. Иногда стоит заглядывать в выписку. Алла проводит все операции вторым календарным днём, но дату в выписку ставит ближайший рабочий день к дате проводки.[/quote]Посмотреть дату написания слабо?
вопрос офпреду. насколько я понимаю процент на ощадном капает ежесуточно. но хотелось бы знать подробности механизма. в плане со скольки и до скольки должны пролежать деньги что бы считалось что они пролежали сутки. особенно интересно на выхах как считает. например: 1. закинул деньги на ощадный в 20-00. а потом на следующий день в 11-00 снял. 2. закинул на ощадный в 18-00 пятницы и в 15-00 воскресенья снял. ну и т.д и т.п. - вариантов много.