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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5741574257435744

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 901
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
145
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
140
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 901
Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 23:54

Re: Альфа-Банк

cdj2 написав:
2XL написав:
Bosstone написав:[quote="4396881:VLADPn"]рассрочки на хорошие суммы зажимаются. Пример свежий но не единственный : было две покупки авиабилетов.Одновременно. Одна на 5800 другая на 2550 гривен. На 2550 пришла смс а на 5800 ее пришлось выбивать через колцентр.

По словам оператора, смс о рассрочке при оплате на зарубежном сайте приходит через несколько дней после покупки (в день списания средств). Автоматом так и не пришла, только после повторных обращений и с мобильного номера телефона, так что потом еще пришлось выяснять на какой номер слать подтверждение для активации.

У меня по такой оплате проводка 2.07, а предложение о рассрочке прислали вчера, сразу после обращения в чат. И активировалась рассрочка сразу же после подтверждения. Так что проблема точно на их стороне.
Все проводки от 02.07 уже давно проведены. Иногда стоит заглядывать в выписку. Алла проводит все операции вторым календарным днём, но дату в выписку ставит ближайший рабочий день к дате проводки.[/quote]Посмотреть дату написания слабо?
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 23:56

Re: Альфа-Банк

вопрос офпреду.
насколько я понимаю процент на ощадном капает ежесуточно.
но хотелось бы знать подробности механизма.
в плане со скольки и до скольки должны пролежать деньги что бы считалось что они пролежали сутки. особенно интересно на выхах как считает.
например:
1. закинул деньги на ощадный в 20-00. а потом на следующий день в 11-00 снял.
2. закинул на ощадный в 18-00 пятницы и в 15-00 воскресенья снял.
ну и т.д и т.п. - вариантов много.
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