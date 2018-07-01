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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 901
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
145
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
140
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 901
Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 23:54

Re: Альфа-Банк

cdj2 написав:
2XL написав:
Bosstone написав:[quote="4396881:VLADPn"]рассрочки на хорошие суммы зажимаются. Пример свежий но не единственный : было две покупки авиабилетов.Одновременно. Одна на 5800 другая на 2550 гривен. На 2550 пришла смс а на 5800 ее пришлось выбивать через колцентр.

По словам оператора, смс о рассрочке при оплате на зарубежном сайте приходит через несколько дней после покупки (в день списания средств). Автоматом так и не пришла, только после повторных обращений и с мобильного номера телефона, так что потом еще пришлось выяснять на какой номер слать подтверждение для активации.

У меня по такой оплате проводка 2.07, а предложение о рассрочке прислали вчера, сразу после обращения в чат. И активировалась рассрочка сразу же после подтверждения. Так что проблема точно на их стороне.
Все проводки от 02.07 уже давно проведены. Иногда стоит заглядывать в выписку. Алла проводит все операции вторым календарным днём, но дату в выписку ставит ближайший рабочий день к дате проводки.[/quote]Посмотреть дату написания слабо?
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 23:56

Re: Альфа-Банк

вопрос офпреду.
насколько я понимаю процент на ощадном капает ежесуточно.
но хотелось бы знать подробности механизма.
в плане со скольки и до скольки должны пролежать деньги что бы считалось что они пролежали сутки. особенно интересно на выхах как считает.
например:
1. закинул деньги на ощадный в 20-00. а потом на следующий день в 11-00 снял.
2. закинул на ощадный в 18-00 пятницы и в 15-00 воскресенья снял.
ну и т.д и т.п. - вариантов много.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 07:33

ЖАХЛИВЕ ставлення до клієнтів у Святошинському відділенні, К

27.06.2018 р. я, клієнт Альфа-банку, поповнив свій картковий рахунок та здійснював перекази в системі My Alfa-Bank на інші рахунки. Для цього я сів за вільний стіл та працював на своєму ноутбуці. Стіл - той, що обладнаний для клієнтів, з комп'ютером з доступом до My Alfa-Bank. Працював на власному ноутбуці, бо не пам'ятаю пароль доступу (він збережений на ноутбуці). Крім того, вважаю, що так безпечніше (не переконаний, що на комп'ютері, яким пропонується скористатися у відділенні, встановлено актуальні антивірусні бази). Для доступу до системи My Alfa-Bank використовував Wi-Fi мережу Альфа-банку, що пропонується для клієнтів Банку у відділенні. Працював загалом не більше години. Доволі довго, бо довелося певний час чекати на зарахування коштів на рахунок.
ВАЖЛИВО! Я нікому не заважав, бо відвідувачів у той час було мало і зовсім ні в кого не було бажання сісти за цей стіл, щоб працювати з комп'ютером.
ФАБУЛА. До мене підійшов чоловік, який представився начальником відділення. НЕтолерантно, НЕввічливо він почав висувати мені претензії, що я "орендую місце, яке призначене для інших клієнтів", довго працюю тощо. Тон спілкування був НЕ ввічливим. ЖОДНИХ ознак клієнтоорієнтованості я НЕ побачив. Спілкування навело на думку, що я чимось дуже завинив перед банком. Склалося враження, що через мене хтось не змів провести якісь операції тощо. Хоча ще раз наголошую, що відвідувачів було мало, ніхто не виявляв бажання працювати за тим столом.
ОКРЕМО зауважу, що претензії "начальника" відділення тим більше не можуть вважатися справедливими, бо:
1) Банк САМ передбачив місце для самостійної роботи клієнтів;
2) Банк САМ впровадив у відділенні безктоштовний Wi-Fi!!! ДЛЯ КОГО??? Якщо ним дозволяється користуватися ЛИШЕ СТОЯЧИ, з мобільних пристроїв, і не можна відкривати ноутбук у відділенні, то таке оголошення треба написати при вході!!!
Мудрый никогда не попадет в ситуацию, из которой умный обязательно найдет выход!
zhestokiy_kachok
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 08:17

Re: Альфа-Банк

Выдали мне карту в тарифе Комфорт для ФГВФО(даже по заверению офпреда) В июне снял с нее менее 30 тыс через банкоматы. И вдруг заметил, что стали брать комиссию со снятой 1000 грн - 35 грн. Это так и должно быть? Потом сделают какие-то сторнирующие проводки? Комисии брались 26-27 июня.
cheburek3
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 08:35

  cheburek3 написав:Выдали мне карту в тарифе Комфорт для ФГВФО(даже по заверению офпреда) В июне снял с нее менее 30 тыс через банкоматы. И вдруг заметил, что стали брать комиссию со снятой 1000 грн - 35 грн. Это так и должно быть? Потом сделают какие-то сторнирующие проводки? Комисии брались 26-27 июня.

уверены что сейчас тариф Комфорт для ФГВФО? я бы проверил сначала.
mephala
 
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