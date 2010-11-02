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Альфа-Банк
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Додано: Пон 02 лип, 2018 11:37
anis написав:clientage
Рко сегодня 2/07
1 транзакция в блоке, уже не будет снята, блок утром снимается ведь, или и под вечер может?
Нее, утром, до 11..12:00
пронесло похоже сёдня
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Пон 02 лип, 2018 11:42
clientage написав: anis написав:clientage
Рко сегодня 2/07
1 транзакция в блоке, уже не будет снята, блок утром снимается ведь, или и под вечер может?
Нее, утром, до 11..12:00
пронесло похоже сёдня
я когда то задавал на эту тему вопрос офпреду - она сказала после 9-00 уже блоки не снимаются. хотя в этой банке 7 пятниц на неделю и то что работало месяц назад сегодня уже может не работать
а вот пытались добиться ответа когда для максимки по смс информированию выставляет оплату - чет не вышло. такое впечатление шо рандом там настроен когда выставить оплату...
Востаннє редагувалось mephala
в Пон 02 лип, 2018 11:46, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 02 лип, 2018 11:44
mephala написав: clientage написав: anis написав:clientage
Рко сегодня 2/07
1 транзакция в блоке, уже не будет снята, блок утром снимается ведь, или и под вечер может?
Нее, утром, до 11..12:00
пронесло похоже сёдня
я когда то задавал на эту тему вопрос офпреду - она сказала после 9-00 уже блоки не снимаются. хотя в этой банке 7 пятниц на неделю и то что работало месяц назад сегодня уже может не работать
Ну оч. часто ЩАС все уже и в 7:00 видно
Но еще года 2назад спокойно могло и в 12:00 чото застрять, УПЦ -- наш рулевой!
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Пон 02 лип, 2018 11:47
clientage написав:
Ну оч. часто ЩАС все уже и в 7:00 видно
Но еще года 2назад спокойно могло и в 12:00 чото застрять, УПЦ -- наш рулевой!
у меня тоже перед 8 утра допроводилось. но видать 9-00 дедлайн. у меня пока он не нарушался ни разу. захожу смотреть в 9-05.
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Додано: Пон 02 лип, 2018 12:49
Чой то кишмишу нет.
Не могу транзакции с рассрочками запустить.
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guntherhouse777
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Додано: Пон 02 лип, 2018 12:49
Подскажите.
Имеется кредитка Максимум и Мтс-Конект. Есть ли возможность оформить к этим картам дополнетиельную карту VISA ? Нужно оплатить в инет магазине Розетка по акции "-5% при оплате картой VISA" и получить рассрочку.
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Siris
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Додано: Пон 02 лип, 2018 12:51
guntherhouse777 написав:
Чой то кишмишу нет.
Не могу транзакции с рассрочками запустить.
Так КБ по реХламенту по 5е число может выплачиваться
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Пон 02 лип, 2018 12:52
Siris написав:
Имеется кредитка Максимум и Мтс-Конект. Есть ли возможность оформить к этим картам дополнетиельную карту VISA ?
Низзя, допки тока МС будут
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Пон 02 лип, 2018 13:02
clientage написав: guntherhouse777 написав:
Чой то кишмишу нет.
Не могу транзакции с рассрочками запустить.
Так КБ по реХламенту по 5е число может выплачиваться
Да помню. В июне 1-го выплатили.
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Додано: Пон 02 лип, 2018 13:03
guntherhouse777 написав: clientage написав: guntherhouse777 написав:
Чой то кишмишу нет.
Не могу транзакции с рассрочками запустить.
Так КБ по реХламенту по 5е число может выплачиваться
Да помню. В июне 1-го выплатили.
ааа, значит кто-то из менагеров в отпуск торопился
...а щас ещё не пришёл
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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