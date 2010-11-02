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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5743574457455746

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 901
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
145
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
140
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 901
Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 11:37

  anis написав:clientage
Рко сегодня 2/07
1 транзакция в блоке, уже не будет снята, блок утром снимается ведь, или и под вечер может?

Нее, утром, до 11..12:00
пронесло похоже сёдня :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 11:42

  clientage написав:
  anis написав:clientage
Рко сегодня 2/07
1 транзакция в блоке, уже не будет снята, блок утром снимается ведь, или и под вечер может?

Нее, утром, до 11..12:00
пронесло похоже сёдня :)

я когда то задавал на эту тему вопрос офпреду - она сказала после 9-00 уже блоки не снимаются. хотя в этой банке 7 пятниц на неделю и то что работало месяц назад сегодня уже может не работать :evil:
а вот пытались добиться ответа когда для максимки по смс информированию выставляет оплату - чет не вышло. такое впечатление шо рандом там настроен когда выставить оплату...
Востаннє редагувалось mephala в Пон 02 лип, 2018 11:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 11:44

  mephala написав:
  clientage написав:
  anis написав:clientage
Рко сегодня 2/07
1 транзакция в блоке, уже не будет снята, блок утром снимается ведь, или и под вечер может?

Нее, утром, до 11..12:00
пронесло похоже сёдня :)

я когда то задавал на эту тему вопрос офпреду - она сказала после 9-00 уже блоки не снимаются. хотя в этой банке 7 пятниц на неделю и то что работало месяц назад сегодня уже может не работать :evil:

Ну оч. часто ЩАС все уже и в 7:00 видно
Но еще года 2назад спокойно могло и в 12:00 чото застрять, УПЦ -- наш рулевой!
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 11:47

  clientage написав:Ну оч. часто ЩАС все уже и в 7:00 видно
Но еще года 2назад спокойно могло и в 12:00 чото застрять, УПЦ -- наш рулевой!

у меня тоже перед 8 утра допроводилось. но видать 9-00 дедлайн. у меня пока он не нарушался ни разу. захожу смотреть в 9-05.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 12:49

Чой то кишмишу нет.
Не могу транзакции с рассрочками запустить.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 12:49

Подскажите.
Имеется кредитка Максимум и Мтс-Конект. Есть ли возможность оформить к этим картам дополнетиельную карту VISA ? Нужно оплатить в инет магазине Розетка по акции "-5% при оплате картой VISA" и получить рассрочку.
Siris
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 12:51

  guntherhouse777 написав:Чой то кишмишу нет.
Не могу транзакции с рассрочками запустить.

Так КБ по реХламенту по 5е число может выплачиваться
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 12:52

Re: Альфа-Банк

  Siris написав:Имеется кредитка Максимум и Мтс-Конект. Есть ли возможность оформить к этим картам дополнетиельную карту VISA ?

Низзя, допки тока МС будут
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 13:02

  clientage написав:
  guntherhouse777 написав:Чой то кишмишу нет.
Не могу транзакции с рассрочками запустить.

Так КБ по реХламенту по 5е число может выплачиваться

Да помню. В июне 1-го выплатили.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 13:03

  guntherhouse777 написав:
  clientage написав:
  guntherhouse777 написав:Чой то кишмишу нет.
Не могу транзакции с рассрочками запустить.

Так КБ по реХламенту по 5е число может выплачиваться

Да помню. В июне 1-го выплатили.

ааа, значит кто-то из менагеров в отпуск торопился
...а щас ещё не пришёл :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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