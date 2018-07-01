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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5744574557465747

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 901
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
145
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
140
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 901
Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 13:12

  guntherhouse777 написав:
  clientage написав:
  guntherhouse777 написав:Чой то кишмишу нет.
Не могу транзакции с рассрочками запустить.

Так КБ по реХламенту по 5е число может выплачиваться

Да помню. В июне 1-го выплатили.

Если кб и выплатят сегодня, то не ранее 18:00 так что ждём-с :)
Кассандра
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 14:27

анеХДоТ

Есть у меня ТРИ карты в МАБе: ̶т̶р̶о̶й̶к̶а̶,̶ ̶с̶е̶м̶е̶р̶к̶а̶ ̶и̶ ̶т̶у̶з̶ дебетка-грн, дебетка-уе, кредитка.
И от заметил на днях, шо вдруХ интерфейсные блоки отображения (+/- оте в левом верхнем углу блока) ведут себя все три по-разному ! :shock: У одной карты всёчОтко: + - открыл, - - закрыл. У другой тапнул по + (т.е. распахнул), а она при следующем входе в МАБ или при обновлении экрана опять закрыта. Ну а у третьей пытаюсь её закрыть, тапнув по -, а она при сл. обновлении опять распахнута :shock: ̶Ч̶е̶р̶т̶о̶в̶щ̶и̶н̶а̶ постернаковщина какая то, и это в одном экке МАБа :) Прошу Альфа-диджитал перестать издеваться надо мной, у меня нервы на пределе. Мона как-то приструнить этот фуззи-контролл :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 5744574557465747
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