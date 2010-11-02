Додано: Пон 02 лип, 2018 14:27

Есть у меня ТРИ карты в МАБе: ̶т̶р̶о̶й̶к̶а̶,̶ ̶с̶е̶м̶е̶р̶к̶а̶ ̶и̶ ̶т̶у̶з̶ дебетка-грн, дебетка-уе, кредитка.И от заметил на днях, шо вдруХ интерфейсные блоки отображения (+/- оте в левом верхнем углу блока) ведут себя все три по-разному !У одной карты всёчОтко: + - открыл, - - закрыл. У другой тапнул по + (т.е. распахнул), а она при следующем входе в МАБ или при обновлении экрана опять закрыта. Ну а у третьей пытаюсь её закрыть, тапнув по -, а она при сл. обновлении опять распахнута̶Ч̶е̶р̶т̶о̶в̶щ̶и̶н̶а̶ постернаковщина какая то, и это в одном экке МАБаПрошу Альфа-диджитал перестать издеваться надо мной, у меня нервы на пределе. Мона как-то приструнить этот фуззи-контролл