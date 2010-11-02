Если кб и выплатят сегодня, то не ранее 18:00 так что ждём-с
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 лип, 2018 13:12
Додано: Пон 02 лип, 2018 14:27
анеХДоТ
Есть у меня ТРИ карты в МАБе: ̶т̶р̶о̶й̶к̶а̶,̶ ̶с̶е̶м̶е̶р̶к̶а̶ ̶и̶ ̶т̶у̶з̶ дебетка-грн, дебетка-уе, кредитка.
И от заметил на днях, шо вдруХ интерфейсные блоки отображения (+/- оте в левом верхнем углу блока) ведут себя все три по-разному ! У одной карты всёчОтко: + - открыл, - - закрыл. У другой тапнул по + (т.е. распахнул), а она при следующем входе в МАБ или при обновлении экрана опять закрыта. Ну а у третьей пытаюсь её закрыть, тапнув по -, а она при сл. обновлении опять распахнута ̶Ч̶е̶р̶т̶о̶в̶щ̶и̶н̶а̶ постернаковщина какая то, и это в одном экке МАБа Прошу Альфа-диджитал перестать издеваться надо мной, у меня нервы на пределе. Мона как-то приструнить этот фуззи-контролл
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 02 лип, 2018 15:23
Re: Альфа-Банк+проглот банкомат
Колеги, а якщо банкомат з"їв гривні при поповненні карти на вихідних і залишена заявка з цього приводу на гарячці, то чи треба ще бомбити гарячку з цього питтання ? Чи кошти зарахують на карту протягом 7-ми робочих днів ?
Додано: Пон 02 лип, 2018 15:33
От чего же 7-ми?
Может быть до месяца.
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Пон 02 лип, 2018 15:34
Жах... Гарячка обіцяла 7 робочих
Додано: Пон 02 лип, 2018 16:05
Если КБ сегодня/завтра прилетит, он сразу считается проведённым по счету или какое~то время нужно подождать? А то РД на носу, а 10грн не хватает, КБ как~раз бы и покрыл)
Додано: Пон 02 лип, 2018 16:41
mihasik если прилетит сегодня, то и проводка сегодняшним днём, если завтра - завтрашним
Додано: Пон 02 лип, 2018 18:52
Re: Альфа-Банк
Вечерние СЭПы с Аллы у всех позаходили?
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
Додано: Пон 02 лип, 2018 18:52
У меня в конце июля заканчивается срок действия Комфорт погорельца. На горячке с прискорбием сообщили, что перевыпустят на обычный Комфорт.
Может все таки представитель прокомментирует. Расставаться с погорельцем не сильно охота!!!
Лестницу к небесам,
Ты выбираешь сам!
Додано: Пон 02 лип, 2018 18:59
BVA1, теж замовляв перевипуск погорільця, сказали що буде перевипущена в пакеті погорільця на який наголосив.
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