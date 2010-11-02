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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5745574657475748

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 901
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
145
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
140
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 901
Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 19:06

Re: Альфа-Банк

Без погорільця буде некузяво... А маб буде жити, якщо тільки кредитки?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 19:08

  chipmunk написав:Без погорільця буде некузяво... А маб буде жити, якщо тільки кредитки?

Навіть без кредиток...з єдиним поточним МАБ може жити.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 19:10

  chipmunk написав:Без погорільця буде некузяво... А маб буде жити, якщо тільки кредитки?

Сам рахунок не закриють.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 19:10

  Квесторе_поверніться написав:BVA1, теж замовляв перевипуск погорільця, сказали що буде перевипущена в пакеті погорільця на який наголосив.

Блин, кому верить, на что расчитывать???
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Ты выбираешь сам!
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 19:11

  _Slava_ написав:Вечерние СЭПы с Аллы у всех позаходили?

угуу, если не считать, шо у Шаромыжника постоянно 7 пятниц на неделе :)
Ооо, и Шаромыжник прорезался 10 мин назад. У него веселее чем у Алки :)
Востаннє редагувалось clientage в Пон 02 лип, 2018 20:58, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 19:16

  BVA1 написав:
  Квесторе_поверніться написав:BVA1, теж замовляв перевипуск погорільця, сказали що буде перевипущена в пакеті погорільця на який наголосив.

Блин, кому верить, на что расчитывать???

Вірити ніззя нікому...а в Фарс (при ТА), на всякий випадок, можна закинути 10 грн...щоб знову погорільця взяти якщо Алла з перевипуском погорільця на погорільця підведе.
Звичайно ТА в Фарсі не хочу, хороша транзитна банка. :(
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 19:25

Re: Альфа-Банк

Алла!!!
Если не перевыпустишь погорельца - на твоей совести будет ВА в каком-нибудь банке. Не балуй!!!
Лестницу к небесам,
Ты выбираешь сам!
BVA1
 
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