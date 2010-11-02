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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 лип, 2018 19:06
Без погорільця буде некузяво... А маб буде жити, якщо тільки кредитки?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Пон 02 лип, 2018 19:08
chipmunk написав:
Без погорільця буде некузяво... А маб буде жити, якщо тільки кредитки?
Навіть без кредиток...з єдиним поточним МАБ може жити.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Пон 02 лип, 2018 19:10
chipmunk написав:
Без погорільця буде некузяво... А маб буде жити, якщо тільки кредитки?
Сам рахунок не закриють.
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Додано: Пон 02 лип, 2018 19:10
Квесторе_поверніться написав:BVA1
, теж замовляв перевипуск погорільця, сказали що буде перевипущена в пакеті погорільця на який наголосив.
Блин, кому верить, на что расчитывать???
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Додано: Пон 02 лип, 2018 19:11
_Slava_ написав:
Вечерние СЭПы с Аллы у всех позаходили?
угуу, если не считать, шо у Шаромыжника постоянно 7 пятниц на неделе
Ооо, и Шаромыжник прорезался 10 мин назад. У него веселее чем у Алки
Востаннє редагувалось clientage
в Пон 02 лип, 2018 20:58, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Пон 02 лип, 2018 19:16
BVA1 написав: Квесторе_поверніться написав:BVA1
, теж замовляв перевипуск погорільця, сказали що буде перевипущена в пакеті погорільця на який наголосив.
Блин, кому верить, на что расчитывать???
Вірити ніззя нікому...а в Фарс (при ТА), на всякий випадок, можна закинути 10 грн...щоб знову погорільця взяти якщо Алла з перевипуском погорільця на погорільця підведе.
Звичайно ТА в Фарсі не хочу, хороша транзитна банка.
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Додано: Пон 02 лип, 2018 19:25
Алла!!!
Если не перевыпустишь погорельца - на твоей совести будет ВА в каком-нибудь банке. Не балуй!!!
Лестницу к небесам,
Ты выбираешь сам!
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Додано: Пон 02 лип, 2018 21:15
BVA1 написав:
Алла!!!
Если не перевыпустишь погорельца - на твоей совести будет ВА в каком-нибудь банке. Не балуй!!!
Кулька гарантирует погорельца
Щось мені з ТАС "щастить"
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