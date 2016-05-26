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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5746574757485749

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 901
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
145
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
140
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 901
Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 09:58

Кешбэк

А кешбэк за июнь уже выплатили? Мне по новой карте ничего не пришло.
riwalir
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Повідомлень: 668
З нами з: 28.04.08
Подякував: 72 раз.
Подякували: 53 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 10:07

Re: Альфа-Банк

riwalir написав:А кешбэк за июнь уже выплатили? Мне по новой карте ничего не пришло.
Не было ещё (по Максимке)
Chicheva
 
Повідомлень: 119
З нами з: 02.09.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 20 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 10:19

  2XL написав:
Alfa_Bank написав:
  clientage написав:ПС. Кстати. Если переплатите оте копейки (ну т.к. с каждой тыщи нуна таки 0.8коп :)) и нема Рассрочки в загашнике, то перед первой существенной покупкой, например, ж/д билеты с КБ 10% не забудьте сдернуть оту переплату (мабилу на 5грн пополнить :idea: ), т.к. за покупку даж с частично ЗА СВОИ Алка КБ НЕ начислит :wink:

clientage, добрый день. Если покупка была выполнена частично за кредитные средства, а частично - за собственные, то CachBack будет выплачен на ту часть покупки, которая выполнена за счет кредитных средств.

Извиняюсь, что лезу со "своей" Эко-маркет. По этой карте кэшбек начислялся и не свои средства. И здесь что то изменилось?

2XL, добрый день. По карте Эко начисляются бонусы при расчете своими и кредитными деньгами на карте.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 4568
З нами з: 18.02.13
Подякував: 17 раз.
Подякували: 324 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 10:33

  kreuz написав:Коллеги, а всё уже, Алла утилизирует полюбасу остаток на пакетной карте меньше 1$? Ну раз депозита уже нет...

kreuz, добрый день. По платежным картам применяется комиссия за "Расчетно-кассовое обслуживание неактивного счета ЭПС.
Счет ЭПС, по которому более чем 180 календарных дней от даты последнего рабочего дня текущего месяца не проводились финансовые операции по счету ЭПС и остаток средств на счете ЭПС на дату списания комиссии не превышает 500 грн для счетов ЭПС в гривне, 16 долларов США и 15 евро для счетов ЭПС в валюте.
Списание производится в последний рабочий день месяца.
Если в день списания комиссии остаток по счету ЭПС ниже указанного в Тарифах размера комиссии, то комиссия устанавливается и списывается в пределах остатка собственных средств по счету ЭПС.
Пример, у клиента остаток по счету 0,50 грн. Комиссия будет установлена только в размере 0,50 грн. В минус комиссия не списывается.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 4568
З нами з: 18.02.13
Подякував: 17 раз.
Подякували: 324 раз.
 
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  #<1 ... 5746574757485749
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