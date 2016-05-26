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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 лип, 2018 09:58
А кешбэк за июнь уже выплатили? Мне по новой карте ничего не пришло.
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riwalir
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Додано: Вів 03 лип, 2018 10:07
riwalir написав:А кешбэк за июнь уже выплатили? Мне по новой карте ничего не пришло.
Не было ещё (по Максимке)
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Chicheva
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Додано: Вів 03 лип, 2018 10:19
2XL написав: Alfa_Bank написав: clientage написав:
ПС. Кстати. Если переплатите оте копейки (ну т.к. с каждой тыщи нуна таки 0.8коп
) и нема Рассрочки в загашнике, то перед первой существенной покупкой, например, ж/д билеты с КБ 10% не забудьте сдернуть оту переплату (мабилу на 5грн пополнить
), т.к. за покупку даж с частично ЗА СВОИ Алка КБ НЕ начислит
clientage, добрый день. Если покупка была выполнена частично за кредитные средства, а частично - за собственные, то CachBack будет выплачен на ту часть покупки, которая выполнена за счет кредитных средств.
Извиняюсь, что лезу со "своей" Эко-маркет. По этой карте кэшбек начислялся и не свои средства. И здесь что то изменилось?
2XL, добрый день. По карте Эко начисляются бонусы при расчете своими и кредитными деньгами на карте.
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Додано: Вів 03 лип, 2018 10:33
kreuz написав:
Коллеги, а всё уже, Алла утилизирует полюбасу остаток на пакетной карте меньше 1$? Ну раз депозита уже нет...
kreuz, добрый день. По платежным картам применяется комиссия за "Расчетно-кассовое обслуживание неактивного счета ЭПС.
Счет ЭПС, по которому более чем 180 календарных дней от даты последнего рабочего дня текущего месяца не проводились финансовые операции по счету ЭПС и остаток средств на счете ЭПС на дату списания комиссии не превышает 500 грн для счетов ЭПС в гривне, 16 долларов США и 15 евро для счетов ЭПС в валюте.
Списание производится в последний рабочий день месяца.
Если в день списания комиссии остаток по счету ЭПС ниже указанного в Тарифах размера комиссии, то комиссия устанавливается и списывается в пределах остатка собственных средств по счету ЭПС.
Пример, у клиента остаток по счету 0,50 грн. Комиссия будет установлена только в размере 0,50 грн. В минус комиссия не списывается.
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Alfa_Bank
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- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 324 раз.
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