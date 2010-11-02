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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 лип, 2018 09:58
А кешбэк за июнь уже выплатили? Мне по новой карте ничего не пришло.
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riwalir
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Додано: Вів 03 лип, 2018 10:07
riwalir написав:А кешбэк за июнь уже выплатили? Мне по новой карте ничего не пришло.
Не было ещё (по Максимке)
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Chicheva
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Додано: Вів 03 лип, 2018 10:19
2XL написав: Alfa_Bank написав: clientage написав:
ПС. Кстати. Если переплатите оте копейки (ну т.к. с каждой тыщи нуна таки 0.8коп
) и нема Рассрочки в загашнике, то перед первой существенной покупкой, например, ж/д билеты с КБ 10% не забудьте сдернуть оту переплату (мабилу на 5грн пополнить
), т.к. за покупку даж с частично ЗА СВОИ Алка КБ НЕ начислит
clientage, добрый день. Если покупка была выполнена частично за кредитные средства, а частично - за собственные, то CachBack будет выплачен на ту часть покупки, которая выполнена за счет кредитных средств.
Извиняюсь, что лезу со "своей" Эко-маркет. По этой карте кэшбек начислялся и не свои средства. И здесь что то изменилось?
2XL, добрый день. По карте Эко начисляются бонусы при расчете своими и кредитными деньгами на карте.
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Alfa_Bank
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Додано: Вів 03 лип, 2018 10:33
kreuz написав:
Коллеги, а всё уже, Алла утилизирует полюбасу остаток на пакетной карте меньше 1$? Ну раз депозита уже нет...
kreuz, добрый день. По платежным картам применяется комиссия за "Расчетно-кассовое обслуживание неактивного счета ЭПС.
Счет ЭПС, по которому более чем 180 календарных дней от даты последнего рабочего дня текущего месяца не проводились финансовые операции по счету ЭПС и остаток средств на счете ЭПС на дату списания комиссии не превышает 500 грн для счетов ЭПС в гривне, 16 долларов США и 15 евро для счетов ЭПС в валюте.
Списание производится в последний рабочий день месяца.
Если в день списания комиссии остаток по счету ЭПС ниже указанного в Тарифах размера комиссии, то комиссия устанавливается и списывается в пределах остатка собственных средств по счету ЭПС.
Пример, у клиента остаток по счету 0,50 грн. Комиссия будет установлена только в размере 0,50 грн. В минус комиссия не списывается.
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Додано: Вів 03 лип, 2018 10:52
Alfa_Bank написав: kreuz написав:
Коллеги, а всё уже, Алла утилизирует полюбасу остаток на пакетной карте меньше 1$? Ну раз депозита уже нет...
kreuz, добрый день. По платежным картам применяется комиссия за "Расчетно-кассовое обслуживание неактивного счета ЭПС.
Счет ЭПС, по которому более чем 180 календарных дней от даты последнего рабочего дня текущего месяца не проводились финансовые операции по счету ЭПС и остаток средств на счете ЭПС на дату списания комиссии не превышает 500 грн для счетов ЭПС в гривне, 16 долларов США и 15 евро для счетов ЭПС в валюте.
Списание производится в последний рабочий день месяца.
Если в день списания комиссии остаток по счету ЭПС ниже указанного в Тарифах размера комиссии, то комиссия устанавливается и списывается в пределах остатка собственных средств по счету ЭПС.
Пример, у клиента остаток по счету 0,50 грн. Комиссия будет установлена только в размере 0,50 грн. В минус комиссия не списывается.
Ну и если остаток по неактивной карте лежит на ДохСейфе, то он тоже не списывается
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 03 лип, 2018 11:07
mephala написав:
вопрос офпреду.
насколько я понимаю процент на ощадном капает ежесуточно.
но хотелось бы знать подробности механизма.
mephala, добрый день.
Проценты на сумму вклада начисляются со дня, следующего за днем зачисления денежных средств на депозитный счет, в соответствии с условиями Договора. Начисление процентов на сумму вклада прекращается за день до даты возврата вклада.
Проценты на сумму вклада начисляются исходя из фактического количества дней в месяце и в году для вкладов в национальной валюте или методом «факт/360», то есть фактического количества дней в месяце и условно 360 дней в году для вкладов в иностранной валюте.
Выплата процентов производится ежемесячно, путем присоединения к сумме вклада (ежемесячная капитализация).
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Додано: Вів 03 лип, 2018 11:15
Уважаемая Альфабанк.
Уточните пожалуйста по поводу невозможности оплаты на провайдера UNDERNET в МАБ.
Заранее дякую!
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curiousobro
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Додано: Вів 03 лип, 2018 12:21
zhestokiy_kachok написав:
27.06.2018 р. я, клієнт Альфа-банку, поповнив свій картковий рахунок та здійснював перекази в системі My Alfa-Bank на інші рахунки. Для цього я сів за вільний стіл та працював на своєму ноутбуці. Стіл - той, що обладнаний для клієнтів, з комп'ютером з доступом до My Alfa-Bank. Працював на власному ноутбуці, бо не пам'ятаю пароль доступу (він збережений на ноутбуці). Крім того, вважаю, що так безпечніше (не переконаний, що на комп'ютері, яким пропонується скористатися у відділенні, встановлено актуальні антивірусні бази). Для доступу до системи My Alfa-Bank використовував Wi-Fi мережу Альфа-банку, що пропонується для клієнтів Банку у відділенні. Працював загалом не більше години. Доволі довго, бо довелося певний час чекати на зарахування коштів на рахунок.
ВАЖЛИВО! Я нікому не заважав, бо відвідувачів у той час було мало і зовсім ні в кого не було бажання сісти за цей стіл, щоб працювати з комп'ютером.
ФАБУЛА. До мене підійшов чоловік, який представився начальником відділення. НЕтолерантно, НЕввічливо він почав висувати мені претензії, що я "орендую місце, яке призначене для інших клієнтів", довго працюю тощо. Тон спілкування був НЕ ввічливим. ЖОДНИХ ознак клієнтоорієнтованості я НЕ побачив. Спілкування навело на думку, що я чимось дуже завинив перед банком. Склалося враження, що через мене хтось не змів провести якісь операції тощо. Хоча ще раз наголошую, що відвідувачів було мало, ніхто не виявляв бажання працювати за тим столом.
ОКРЕМО зауважу, що претензії "начальника" відділення тим більше не можуть вважатися справедливими, бо:
1) Банк САМ передбачив місце для самостійної роботи клієнтів;
2) Банк САМ впровадив у відділенні безктоштовний Wi-Fi!!! ДЛЯ КОГО??? Якщо ним дозволяється користуватися ЛИШЕ СТОЯЧИ, з мобільних пристроїв, і не можна відкривати ноутбук у відділенні, то таке оголошення треба написати при вході!!!
zhestokiy_kachok, доброго дня. Ваша претензія взята в роботу.
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Додано: Вів 03 лип, 2018 12:34
cheburek3 написав:
Выдали мне карту в тарифе Комфорт для ФГВФО(даже по заверению офпреда) В июне снял с нее менее 30 тыс через банкоматы. И вдруг заметил, что стали брать комиссию со снятой 1000 грн - 35 грн. Это так и должно быть? Потом сделают какие-то сторнирующие проводки? Комисии брались 26-27 июня.
cheburek3, добрый день. Выясняю.
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