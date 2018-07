27.06.2018 р. я, клієнт Альфа-банку, поповнив свій картковий рахунок та здійснював перекази в системі My Alfa-Bank на інші рахунки. Для цього я сів за вільний стіл та працював на своєму ноутбуці. Стіл - той, що обладнаний для клієнтів, з комп'ютером з доступом до My Alfa-Bank. Працював на власному ноутбуці, бо не пам'ятаю пароль доступу (він збережений на ноутбуці). Крім того, вважаю, що так безпечніше (не переконаний, що на комп'ютері, яким пропонується скористатися у відділенні, встановлено актуальні антивірусні бази). Для доступу до системи My Alfa-Bank використовував Wi-Fi мережу Альфа-банку, що пропонується для клієнтів Банку у відділенні. Працював загалом не більше години. Доволі довго, бо довелося певний час чекати на зарахування коштів на рахунок.ВАЖЛИВО! Я нікому не заважав, бо відвідувачів у той час було мало і зовсім ні в кого не було бажання сісти за цей стіл, щоб працювати з комп'ютером.ФАБУЛА. До мене підійшов чоловік, який представився начальником відділення. НЕтолерантно, НЕввічливо він почав висувати мені претензії, що я "орендую місце, яке призначене для інших клієнтів", довго працюю тощо. Тон спілкування був НЕ ввічливим. ЖОДНИХ ознак клієнтоорієнтованості я НЕ побачив. Спілкування навело на думку, що я чимось дуже завинив перед банком. Склалося враження, що через мене хтось не змів провести якісь операції тощо. Хоча ще раз наголошую, що відвідувачів було мало, ніхто не виявляв бажання працювати за тим столом.ОКРЕМО зауважу, що претензії "начальника" відділення тим більше не можуть вважатися справедливими, бо:1) Банк САМ передбачив місце для самостійної роботи клієнтів;2) Банк САМ впровадив у відділенні безктоштовний Wi-Fi!!! ДЛЯ КОГО??? Якщо ним дозволяється користуватися ЛИШЕ СТОЯЧИ, з мобільних пристроїв, і не можна відкривати ноутбук у відділенні, то таке оголошення треба написати при вході!!!