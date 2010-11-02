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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5747574857495750

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 901
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
145
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
140
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 901
Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 12:37

  curiousobro написав:Уважаемая Альфабанк
Не работают платежи на провайдера UNDERNET в МАБ.
Пишет: "Вибачте, послуга тимчасово недоступна!"

Можете плз выяснить что происходит и когда будет восстановлен сервис?

Заранее дякую!

curiousobro, добрый день. Запрос отправлен на разработчиков. Ответ мне пока не предоставили. Ожидайте, пожалуйста.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 12:57

Re: Альфа-Банк

Уже 13-57, а утренние платежи ещё не дошли до назначения - у всех так?
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 13:16

  Stringer написав:Уже 13-57, а утренние платежи ещё не дошли до назначения - у всех так?

Со вчерашними вечерними тоже халепа была.Алла после праздников приходит в себя :mrgreen: Главное, чтоб это не стало в порядке вещей
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
_Slava_
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 14:24

  Stringer написав:Уже 13-57, а утренние платежи ещё не дошли до назначения - у всех так?

Мой в 10:54 зашёл в Монобанк. Я даже удивился. Алла отправила раньше 11-ти, а Моня оперативно зачислил.
А вот УкрЭксим с зачислением тормозит.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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  #<1 ... 5747574857495750
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