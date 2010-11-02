curiousobro, добрый день. Запрос отправлен на разработчиков. Ответ мне пока не предоставили. Ожидайте, пожалуйста.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 лип, 2018 12:37
curiousobro, добрый день. Запрос отправлен на разработчиков. Ответ мне пока не предоставили. Ожидайте, пожалуйста.
Додано: Вів 03 лип, 2018 12:57
Re: Альфа-Банк
Уже 13-57, а утренние платежи ещё не дошли до назначения - у всех так?
Додано: Вів 03 лип, 2018 13:16
Со вчерашними вечерними тоже халепа была.Алла после праздников приходит в себя Главное, чтоб это не стало в порядке вещей
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
Додано: Вів 03 лип, 2018 14:24
Мой в 10:54 зашёл в Монобанк. Я даже удивился. Алла отправила раньше 11-ти, а Моня оперативно зачислил.
А вот УкрЭксим с зачислением тормозит.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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