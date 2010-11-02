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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5748574957505751>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 901
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
145
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
140
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 901
Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 12:37

  curiousobro написав:Уважаемая Альфабанк
Не работают платежи на провайдера UNDERNET в МАБ.
Пишет: "Вибачте, послуга тимчасово недоступна!"

Можете плз выяснить что происходит и когда будет восстановлен сервис?

Заранее дякую!

curiousobro, добрый день. Запрос отправлен на разработчиков. Ответ мне пока не предоставили. Ожидайте, пожалуйста.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 12:57

Re: Альфа-Банк

Уже 13-57, а утренние платежи ещё не дошли до назначения - у всех так?
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 13:16

  Stringer написав:Уже 13-57, а утренние платежи ещё не дошли до назначения - у всех так?

Со вчерашними вечерними тоже халепа была.Алла после праздников приходит в себя :mrgreen: Главное, чтоб это не стало в порядке вещей
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
_Slava_
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 14:24

  Stringer написав:Уже 13-57, а утренние платежи ещё не дошли до назначения - у всех так?

Мой в 10:54 зашёл в Монобанк. Я даже удивился. Алла отправила раньше 11-ти, а Моня оперативно зачислил.
А вот УкрЭксим с зачислением тормозит.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 15:22

Re: Альфа-Банк

До какого времени опер день для открытия депо онлайн?
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Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 15:27

  Алексей77 написав:До какого времени опер день для открытия депо онлайн?

Для депо -- укороченный ОД, 16:30..16:45 кажись
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 15:44

  clientage написав:
  Алексей77 написав:До какого времени опер день для открытия депо онлайн?

Для депо -- укороченный ОД, 16:30..16:45 кажись

хм. а мне когда-то девочка на гарячке говорила что я на ощадный могу закинуть до 22-00 и закидка денег будет считаться текущим днем. или открытие и пополнение разные вещи?
требуется консультация эксперта =)
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 15:49

  mephala написав:
  clientage написав:
  Алексей77 написав:До какого времени опер день для открытия депо онлайн?

Для депо -- укороченный ОД, 16:30..16:45 кажись

хм. а мне когда-то девочка на гарячке говорила что я на ощадный могу закинуть до 22-00 и закидка денег будет считаться текущим днем. или открытие и пополнение разные вещи?
требуется консультация эксперта =)

Вы про пополняшку к существующему депо, а нас интересовал момент обработки заявки на открытие нового депо 8)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 15:50

  mephala написав:
  clientage написав:
  Алексей77 написав:До какого времени опер день для открытия депо онлайн?

Для депо -- укороченный ОД, 16:30..16:45 кажись

хм. а мне когда-то девочка на гарячке говорила что я на ощадный могу закинуть до 22-00 и закидка денег будет считаться текущим днем. или открытие и пополнение разные вещи?
требуется консультация эксперта =)

открытие депо и его пополнение - несколько разные вещи, не находите?
в любом случае, до 22-00 - то какой то перебор
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 16:02

  Stringer написав:открытие депо и его пополнение - несколько разные вещи, не находите?
в любом случае, до 22-00 - то какой то перебор

перебор не перебор - это все наши фантазии.
лучше знать наверняка механику банка. и поможет нам в этом только офпред.

ЗЫ
не факт что с точки зрения опердня это разные вещи - пополнение и открытие
mephala
 
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clientage

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