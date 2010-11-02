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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 лип, 2018 12:37
curiousobro написав:
Уважаемая Альфабанк
Не работают платежи на провайдера UNDERNET в МАБ.
Пишет: "Вибачте, послуга тимчасово недоступна!"
Можете плз выяснить что происходит и когда будет восстановлен сервис?
Заранее дякую!
curiousobro, добрый день. Запрос отправлен на разработчиков. Ответ мне пока не предоставили. Ожидайте, пожалуйста.
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Alfa_Bank
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Додано: Вів 03 лип, 2018 12:57
Уже 13-57, а утренние платежи ещё не дошли до назначения - у всех так?
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Stringer
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Додано: Вів 03 лип, 2018 13:16
Stringer написав:
Уже 13-57, а утренние платежи ещё не дошли до назначения - у всех так?
Со вчерашними вечерними тоже халепа была.Алла после праздников приходит в себя
Главное, чтоб это не стало в порядке вещей
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
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_Slava_
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Додано: Вів 03 лип, 2018 14:24
Stringer написав:
Уже 13-57, а утренние платежи ещё не дошли до назначения - у всех так?
Мой в 10:54 зашёл в Монобанк. Я даже удивился. Алла отправила раньше 11-ти, а Моня оперативно зачислил.
А вот УкрЭксим с зачислением тормозит.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: Вів 03 лип, 2018 15:22
До какого времени опер день для открытия депо онлайн?
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Алексей77
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Додано: Вів 03 лип, 2018 15:27
Алексей77 написав:
До какого времени опер день для открытия депо онлайн?
Для депо -- укороченный ОД, 16:30..16:45 кажись
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 03 лип, 2018 15:44
clientage написав: Алексей77 написав:
До какого времени опер день для открытия депо онлайн?
Для депо -- укороченный ОД, 16:30..16:45 кажись
хм. а мне когда-то девочка на гарячке говорила что я на ощадный могу закинуть до 22-00 и закидка денег будет считаться текущим днем. или открытие и пополнение разные вещи?
требуется консультация эксперта =)
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mephala
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Додано: Вів 03 лип, 2018 15:49
mephala написав: clientage написав: Алексей77 написав:
До какого времени опер день для открытия депо онлайн?
Для депо -- укороченный ОД, 16:30..16:45 кажись
хм. а мне когда-то девочка на гарячке говорила что я на ощадный могу закинуть до 22-00 и закидка денег будет считаться текущим днем. или открытие и пополнение разные вещи?
требуется консультация эксперта =)
Вы про пополняшку к существующему депо, а нас интересовал момент обработки заявки на открытие нового депо
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 03 лип, 2018 15:50
mephala написав: clientage написав: Алексей77 написав:
До какого времени опер день для открытия депо онлайн?
Для депо -- укороченный ОД, 16:30..16:45 кажись
хм. а мне когда-то девочка на гарячке говорила что я на ощадный могу закинуть до 22-00 и закидка денег будет считаться текущим днем. или открытие и пополнение разные вещи?
требуется консультация эксперта =)
открытие депо и его пополнение - несколько разные вещи, не находите?
в любом случае, до 22-00 - то какой то перебор
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Stringer
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Додано: Вів 03 лип, 2018 16:02
Stringer написав:
открытие депо и его пополнение - несколько разные вещи, не находите?
в любом случае, до 22-00 - то какой то перебор
перебор не перебор - это все наши фантазии.
лучше знать наверняка механику банка. и поможет нам в этом только офпред.
ЗЫ
не факт что с точки зрения опердня это разные вещи - пополнение и открытие
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mephala
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Вів 03 лип, 2018 16:42
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Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
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