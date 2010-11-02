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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 лип, 2018 16:23
камрады, подскажите: какой дневной лимит безналичных перечислений в МАБ на третьих лиц (по реквизитам в другой банк) с пакетной ультры?
какой-то лимит надо поднимать, если сейчас в "сервис-лимиты..." во всех ячейках стоит меньшая сумма?
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yuri1978
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Додано: Вів 03 лип, 2018 16:24
yuri1978 написав:
камрады, подскажите: какой дневной лимит безналичных перечислений в МАБ на третьих лиц (по реквизитам в другой банк) с пакетной ультры?
какой-то лимит надо поднимать, если сейчас в "сервис-лимиты..." во всех ячейках стоит меньшая сумма?
50/150/400
Транзакция/день/месяц
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curiousobro
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Додано: Вів 03 лип, 2018 16:37
curiousobro написав: yuri1978 написав:
камрады, подскажите: какой дневной лимит безналичных перечислений в МАБ на третьих лиц (по реквизитам в другой банк) с пакетной ультры?
какой-то лимит надо поднимать, если сейчас в "сервис-лимиты..." во всех ячейках стоит меньшая сумма?
50/150/400
Транзакция/день/месяц
Ви ж уточнюйте, що мова йде про тисячі...
А то якийсь недосвідчений форумчанин сприйме Ваш допис буквально і буде писати, що Альфа обмежує права клієнтів на розпорядження своїми коштами..)))
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YaVI
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