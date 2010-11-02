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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5748574957505751

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 901
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
145
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
140
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 901
Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 16:11

  Алексей77 написав:До какого времени опер день для открытия депо онлайн?

Добрый вечер. Инфо в таблице:
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Alfa_Bank
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 16:23

Re: Альфа-Банк

камрады, подскажите: какой дневной лимит безналичных перечислений в МАБ на третьих лиц (по реквизитам в другой банк) с пакетной ультры?
какой-то лимит надо поднимать, если сейчас в "сервис-лимиты..." во всех ячейках стоит меньшая сумма?
yuri1978
 
Повідомлень: 703
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 16:24

  yuri1978 написав:камрады, подскажите: какой дневной лимит безналичных перечислений в МАБ на третьих лиц (по реквизитам в другой банк) с пакетной ультры?
какой-то лимит надо поднимать, если сейчас в "сервис-лимиты..." во всех ячейках стоит меньшая сумма?

50/150/400
Транзакция/день/месяц
curiousobro
 
Повідомлень: 1058
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 16:37

  curiousobro написав:
  yuri1978 написав:камрады, подскажите: какой дневной лимит безналичных перечислений в МАБ на третьих лиц (по реквизитам в другой банк) с пакетной ультры?
какой-то лимит надо поднимать, если сейчас в "сервис-лимиты..." во всех ячейках стоит меньшая сумма?

50/150/400
Транзакция/день/месяц

Ви ж уточнюйте, що мова йде про тисячі...;)
А то якийсь недосвідчений форумчанин сприйме Ваш допис буквально і буде писати, що Альфа обмежує права клієнтів на розпорядження своїми коштами..)))
YaVI
 
Повідомлень: 488
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  #<1 ... 5748574957505751
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