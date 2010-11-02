Добрый вечер. Инфо в таблице:
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 лип, 2018 16:11
Додано: Вів 03 лип, 2018 16:23
Re: Альфа-Банк
камрады, подскажите: какой дневной лимит безналичных перечислений в МАБ на третьих лиц (по реквизитам в другой банк) с пакетной ультры?
какой-то лимит надо поднимать, если сейчас в "сервис-лимиты..." во всех ячейках стоит меньшая сумма?
Додано: Вів 03 лип, 2018 16:24
Додано: Вів 03 лип, 2018 16:37
Ви ж уточнюйте, що мова йде про тисячі...
А то якийсь недосвідчений форумчанин сприйме Ваш допис буквально і буде писати, що Альфа обмежує права клієнтів на розпорядження своїми коштами..)))
Додано: Вів 03 лип, 2018 18:51
Киш-миш
По максимкам зашёл родимый
Додано: Вів 03 лип, 2018 19:22
Re: Альфа-Банк
А як тепер з останніми покращеннями - якщо розрахункова дата 4-те, можна 4-го вже тратити чи день зачекати?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Вів 03 лип, 2018 19:30
Re: Альфа-Банк
Чи це вже всі знають, чи - ні?
topic216630.html
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Вів 03 лип, 2018 19:49
Не нашел ответа представителя, тыкните если комент был. Спс.
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