|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 лип, 2018 16:23
камрады, подскажите: какой дневной лимит безналичных перечислений в МАБ на третьих лиц (по реквизитам в другой банк) с пакетной ультры?
какой-то лимит надо поднимать, если сейчас в "сервис-лимиты..." во всех ячейках стоит меньшая сумма?
-
yuri1978
-
-
- Повідомлень: 703
- З нами з: 14.01.09
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 61 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 03 лип, 2018 16:24
yuri1978 написав:
камрады, подскажите: какой дневной лимит безналичных перечислений в МАБ на третьих лиц (по реквизитам в другой банк) с пакетной ультры?
какой-то лимит надо поднимать, если сейчас в "сервис-лимиты..." во всех ячейках стоит меньшая сумма?
50/150/400
Транзакция/день/месяц
-
curiousobro
-
-
- Повідомлень: 1058
- З нами з: 21.07.17
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 121 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 03 лип, 2018 16:37
curiousobro написав: yuri1978 написав:
камрады, подскажите: какой дневной лимит безналичных перечислений в МАБ на третьих лиц (по реквизитам в другой банк) с пакетной ультры?
какой-то лимит надо поднимать, если сейчас в "сервис-лимиты..." во всех ячейках стоит меньшая сумма?
50/150/400
Транзакция/день/месяц
Ви ж уточнюйте, що мова йде про тисячі...
А то якийсь недосвідчений форумчанин сприйме Ваш допис буквально і буде писати, що Альфа обмежує права клієнтів на розпорядження своїми коштами..)))
-
YaVI
-
-
- Повідомлень: 488
- З нами з: 30.03.10
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 16 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 03 лип, 2018 18:51
По максимкам зашёл родимый
-
Кассандра
-
-
- Повідомлень: 570
- З нами з: 04.12.12
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 59 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 03 лип, 2018 19:18
Кассандра написав:
По максимкам зашёл родимый
И мне только что.
-
guntherhouse777
-
-
- Повідомлень: 3361
- З нами з: 30.01.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 230 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 03 лип, 2018 19:22
А як тепер з останніми покращеннями - якщо розрахункова дата 4-те, можна 4-го вже тратити чи день зачекати?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
-
chipmunk
-
-
- Повідомлень: 7929
- З нами з: 15.04.09
- Подякував: 377 раз.
- Подякували: 477 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 03 лип, 2018 19:23
Можна тратити 3-го при РД 4-го.
Щось мені з ТАС "щастить"
-
BBC
-
-
- Повідомлень: 13419
- З нами з: 12.08.10
- Подякував: 1030 раз.
- Подякували: 1115 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 03 лип, 2018 19:30
Чи це вже всі знають, чи - ні? topic216630.html
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
-
Долярчик
-
-
- Повідомлень: 4325
- З нами з: 19.10.15
- Подякував: 152 раз.
- Подякували: 203 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 03 лип, 2018 19:49
Не нашел ответа представителя, тыкните если комент был. Спс.
-
novichok
-
-
- Повідомлень: 1561
- З нами з: 31.03.13
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 132 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|3541
|487092
|
|
|10180
|1478443
|
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
|15192
|2161645
|
|