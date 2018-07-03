Долярчик написав:Чи це вже всі знають, чи - ні?
topic216630.html
Там про Гагаріна пишуть. Це хто?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 лип, 2018 19:57
Там про Гагаріна пишуть. Це хто?
Додано: Вів 03 лип, 2018 20:02
Alfa_Bank, спасибо, шикаарная талбица
Сохранил себе в архивчик - Depo_Reglament
А не подскажите де у Альфы находится склад подобных прелестей?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 03 лип, 2018 20:28
Re: Альфа-Банк
Подскажите по какой формуле выплачивается кэшбэк?
Сумма кэшбэка - подоходный налог - военный налог = к выплате?
Додано: Вів 03 лип, 2018 20:31
.... всі питання до Чая
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Вів 03 лип, 2018 21:06
Додано: Вів 03 лип, 2018 21:29
Re: Альфа-Банк
В общих чертах - да. Если точнее то надо- на сайте - тарифы- "Не видкладай жития на завтра" там будет поподробней. Каждая трансакция отдельно с округление по математическому правилу, потом минус 19.5% налогов. Сорри, с телефона неудобно ссылки давать.
Додано: Вів 03 лип, 2018 21:35
А мои бердянские отпускнички пока в пролёте
Оплатили ж/д билеты, Максимка-допка как оказалось, да еще и пару грн своих там таки было после РД... И НЕТ кышмыша
Попробую завтра глянуть, шо у них по Выписке там рисуют
... делайте хоть что-нибудь!
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