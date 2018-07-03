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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5749575057515752

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 901
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
145
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
140
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 901
Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 19:57

  Долярчик написав:Чи це вже всі знають, чи - ні?
topic216630.html

Там про Гагаріна пишуть. Це хто?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 20:02

Alfa_Bank, спасибо, шикаарная талбица
Сохранил себе в архивчик - Depo_Reglament
А не подскажите де у Альфы находится склад подобных прелестей? :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 20:28

Re: Альфа-Банк

Подскажите по какой формуле выплачивается кэшбэк?

Сумма кэшбэка - подоходный налог - военный налог = к выплате?
pavel_good
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 20:31

  Квесторе_поверніться написав:
  Долярчик написав:Чи це вже всі знають, чи - ні?
topic216630.html

Там про Гагаріна пишуть. Це хто?

.... всі питання до Чая :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 21:06

  Кассандра написав:По максимкам зашёл родимый :)

Причем даже по операциям совершенным в нерабочий день 28 июня киш-миш начислили. Как говорится мелочь, но приятно. Траты первого дня длинных выходных на морях уже окэшбечены :)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 21:29

Re: Альфа-Банк

В общих чертах - да. Если точнее то надо- на сайте - тарифы- "Не видкладай жития на завтра" там будет поподробней. Каждая трансакция отдельно с округление по математическому правилу, потом минус 19.5% налогов. Сорри, с телефона неудобно ссылки давать.
pavel_good написав:Подскажите по какой формуле выплачивается кэшбэк?

Сумма кэшбэка - подоходный налог - военный налог = к выплате?
lel
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 21:35

  Кассандра написав:По максимкам зашёл родимый :)

А мои бердянские отпускнички пока в пролёте
Оплатили ж/д билеты, Максимка-допка как оказалось, да еще и пару грн своих там таки было после РД... И НЕТ кышмыша :) :)
Попробую завтра глянуть, шо у них по Выписке там рисуют
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 5749575057515752
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