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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 лип, 2018 19:57
Там про Гагаріна пишуть. Це хто?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 03 лип, 2018 20:02
Alfa_Bank
, спасибо, шикаарная талбица
Сохранил себе в архивчик - Depo_Reglament
А не подскажите де у Альфы находится склад подобных прелестей?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 03 лип, 2018 20:28
Подскажите по какой формуле выплачивается кэшбэк?
Сумма кэшбэка - подоходный налог - военный налог = к выплате?
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pavel_good
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Додано: Вів 03 лип, 2018 20:31
Квесторе_поверніться написав:
Там про Гагаріна пишуть. Це хто?
.... всі питання до Чая
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Flamingo
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Додано: Вів 03 лип, 2018 21:29
В общих чертах - да. Если точнее то надо- на сайте - тарифы- "Не видкладай жития на завтра" там будет поподробней. Каждая трансакция отдельно с округление по математическому правилу, потом минус 19.5% налогов. Сорри, с телефона неудобно ссылки давать.
pavel_good написав:Подскажите по какой формуле выплачивается кэшбэк?
Сумма кэшбэка - подоходный налог - военный налог = к выплате?
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lel
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Додано: Вів 03 лип, 2018 21:35
Кассандра написав:
По максимкам зашёл родимый
А мои бердянские отпускнички пока в пролёте
Оплатили ж/д билеты, Максимка-допка как оказалось, да еще и пару грн своих там таки было после РД... И НЕТ кышмыша
Попробую завтра глянуть, шо у них по Выписке там рисуют
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 03 лип, 2018 22:18
curiousobro написав: yuri1978 написав:
камрады, подскажите: какой дневной лимит безналичных перечислений в МАБ на третьих лиц (по реквизитам в другой банк) с пакетной ультры?
какой-то лимит надо поднимать, если сейчас в "сервис-лимиты..." во всех ячейках стоит меньшая сумма?
50/150/400
Транзакция/день/месяц
лимиты поднимать надо?
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yuri1978
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Додано: Вів 03 лип, 2018 22:26
yuri1978 написав:
камрады, подскажите: какой дневной лимит безналичных перечислений в МАБ на третьих лиц (по реквизитам в другой банк) с пакетной ультры?
какой-то лимит надо поднимать, если сейчас в "сервис-лимиты..." во всех ячейках стоит меньшая сумма?
те лимиты на сеп не влияют
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Bosstone
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Додано: Вів 03 лип, 2018 22:33
yuri1978 написав: curiousobro написав: yuri1978 написав:
камрады, подскажите: какой дневной лимит безналичных перечислений в МАБ на третьих лиц (по реквизитам в другой банк) с пакетной ультры?
какой-то лимит надо поднимать, если сейчас в "сервис-лимиты..." во всех ячейках стоит меньшая сумма?
50/150/400
Транзакция/день/месяц
лимиты поднимать надо?
Они неизменяемые.
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curiousobro
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