RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5750575157525753

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 901
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
145
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
140
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 901
Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 22:39

Re: Альфа-Банк

всем спасибо :D
yuri1978
 
Повідомлень: 705
З нами з: 14.01.09
Подякував: 15 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5750575157525753
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ОТП БАНК 1 ... 538, 539, 540
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
5398 1299280
Переглянути останнє повідомлення
Вів 03 лип, 2018 22:14
Bosstone
Идея Банк 1 ... 1518, 1519, 1520
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
15197 2161887
Переглянути останнє повідомлення
Вів 03 лип, 2018 22:14
reef
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3107, 3108, 3109
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
31089 3858023
Переглянути останнє повідомлення
Вів 03 лип, 2018 21:55
BBC

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (7725)
04.07.2018 00:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.