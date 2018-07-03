Подскажите по какой формуле выплачивается кэшбэк?
Сумма кэшбэка - подоходный налог - военный налог = к выплате?
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Додано: Вів 03 лип, 2018 20:28
Re: Альфа-Банк
Подскажите по какой формуле выплачивается кэшбэк?
Сумма кэшбэка - подоходный налог - военный налог = к выплате?
Додано: Вів 03 лип, 2018 21:06
Додано: Вів 03 лип, 2018 21:29
Re: Альфа-Банк
В общих чертах - да. Если точнее то надо- на сайте - тарифы- "Не видкладай жития на завтра" там будет поподробней. Каждая трансакция отдельно с округление по математическому правилу, потом минус 19.5% налогов. Сорри, с телефона неудобно ссылки давать.
Додано: Вів 03 лип, 2018 21:35
А мои бердянские отпускнички пока в пролёте
Оплатили ж/д билеты, Максимка-допка как оказалось, да еще и пару грн своих там таки было после РД... И НЕТ кышмыша
Попробую завтра глянуть, шо у них по Выписке там рисуют
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 03 лип, 2018 22:18
лимиты поднимать надо?
Додано: Вів 03 лип, 2018 22:26
Додано: Вів 03 лип, 2018 22:33
Они неизменяемые.
Додано: Вів 03 лип, 2018 22:39
Re: Альфа-Банк
всем спасибо
Додано: Вів 03 лип, 2018 23:21
Re: Альфа-Банк
Можете подсказать, если у меня в пятницу заканчивается расчетный период по кредитке Максимум, и я в пятницу совершу покупку за кредитные средства, то она проведется в этом расчетном месяце или уже в следующем? Т.е. мне её в пятницу же и гасить надо, чтобы не попасть на оплату РКО?
Додано: Сер 04 лип, 2018 07:19
решилась проблема с Комфорт ФГВФЛ
Ну что, спасибо офпреду, купеческое слово крепкое, моя проблема с комиссией решилась оперативно сторнир проводками. Возможно, это как-то было связано с p2p переводом в Альфу, к-рый висел в блоке с 25.06 по 3.07. А сейчас его подтолкнули и уже дата проводки появилась 26.06. и сторно от 3.07
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