cheburek3 написав:Выдали мне карту в тарифе Комфорт для ФГВФО(даже по заверению офпреда) В июне снял с нее менее 30 тыс через банкоматы. И вдруг заметил, что стали брать комиссию со снятой 1000 грн - 35 грн. Это так и должно быть? Потом сделают какие-то сторнирующие проводки? Комисии брались 26-27 июня.
cheburek3, доброе утро. Извините, но ответ был предоставлен не верный. К сожалению, меня также дезинформировали.
Ваша карта перевыпущена на условиях стандартного Комфорта. Суммы комиссий, снятых в июне, будут сторнированы.
Ранее временно была ситуация, когда старую не Пакетную карту ДТ ФГВФЛ переводили на условия Комфорта, но без списания ежемесячной комиссии.
Сейчас ситуация следующая. Карта Комфорт ФГВФЛ перевыпускается на такую же Комфорт ФГВФЛ.
Старая не Пакетная карта ДТ ФГВФЛ перевыпускается на стандартные условия Пакета Комфорт/Ультра/Платинум Блек.