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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5750575157525753

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 901
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
145
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
140
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 901
Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 07:35

  cheburek3 написав:Выдали мне карту в тарифе Комфорт для ФГВФО(даже по заверению офпреда) В июне снял с нее менее 30 тыс через банкоматы. И вдруг заметил, что стали брать комиссию со снятой 1000 грн - 35 грн. Это так и должно быть? Потом сделают какие-то сторнирующие проводки? Комисии брались 26-27 июня.

cheburek3, доброе утро. Извините, но ответ был предоставлен не верный. К сожалению, меня также дезинформировали.
Ваша карта перевыпущена на условиях стандартного Комфорта. Суммы комиссий, снятых в июне, будут сторнированы.
Ранее временно была ситуация, когда старую не Пакетную карту ДТ ФГВФЛ переводили на условия Комфорта, но без списания ежемесячной комиссии.

Сейчас ситуация следующая. Карта Комфорт ФГВФЛ перевыпускается на такую же Комфорт ФГВФЛ.
Старая не Пакетная карта ДТ ФГВФЛ перевыпускается на стандартные условия Пакета Комфорт/Ультра/Платинум Блек.
Alfa_Bank
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  #<1 ... 5750575157525753
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