Додано: Сер 04 лип, 2018 08:59

Alfa_Bank

Доколе ваши криворуки будут убивать МАБ?

Мой родственник не может сделать ни одного платежа через МАБ с комфорта.Срок карты до конца июля,но в МАБе она уже светится серым,статус - заблокована,разблокировать через МАБ тоже недоступно,функционал платежей недоступен.Горячка говорит,что карта активна,они подали заявку разработчикам на устранение.Сроки рассмотрения 3-5 дней!!!А человеку платеж нужно отправить сейчас!

Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...