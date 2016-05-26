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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5751575257535754>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 901
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
145
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
140
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 901
Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 07:35

  cheburek3 написав:Выдали мне карту в тарифе Комфорт для ФГВФО(даже по заверению офпреда) В июне снял с нее менее 30 тыс через банкоматы. И вдруг заметил, что стали брать комиссию со снятой 1000 грн - 35 грн. Это так и должно быть? Потом сделают какие-то сторнирующие проводки? Комисии брались 26-27 июня.

cheburek3, доброе утро. Извините, но ответ был предоставлен не верный. К сожалению, меня также дезинформировали.
Ваша карта перевыпущена на условиях стандартного Комфорта. Суммы комиссий, снятых в июне, будут сторнированы.
Ранее временно была ситуация, когда старую не Пакетную карту ДТ ФГВФЛ переводили на условия Комфорта, но без списания ежемесячной комиссии.

Сейчас ситуация следующая. Карта Комфорт ФГВФЛ перевыпускается на такую же Комфорт ФГВФЛ.
Старая не Пакетная карта ДТ ФГВФЛ перевыпускается на стандартные условия Пакета Комфорт/Ультра/Платинум Блек.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 08:26

Re: Альфа-Банк

Доброе утро!
Зашел кешбек по новой карте максимум оформленной в июне, как я понимаю по акции первые 30 дней кешбек должен быть удвоенный. У меня были траты только в ресторанах, по факту получил за рестораны 5%, вторые 5% процентов должны зайти отдельной транзакцией позже или Алла забыла мне их начислить?
antey718
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 08:34

Re: Альфа-Банк

antey718 написав:Доброе утро!
Зашел кешбек по новой карте максимум оформленной в июне, как я понимаю по акции первые 30 дней кешбек должен быть удвоенный.

Акція ж діяла до 31.12.17 чи є інфо про її продовження?
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 08:44

stryzhko
Акция действует и в этом году

https://alfabank.ua/upload/2kashback.pdf
antey718
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 08:59

Alfa_Bank
Доколе ваши криворуки будут убивать МАБ?
Мой родственник не может сделать ни одного платежа через МАБ с комфорта.Срок карты до конца июля,но в МАБе она уже светится серым,статус - заблокована,разблокировать через МАБ тоже недоступно,функционал платежей недоступен.Горячка говорит,что карта активна,они подали заявку разработчикам на устранение.Сроки рассмотрения 3-5 дней!!!А человеку платеж нужно отправить сейчас!
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
_Slava_
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 08:59

  AlexT написав:Можете подсказать, если у меня в пятницу заканчивается расчетный период по кредитке Максимум, и я в пятницу совершу покупку за кредитные средства, то она проведется в этом расчетном месяце или уже в следующем? Т.е. мне её в пятницу же и гасить надо, чтобы не попасть на оплату РКО?

По моему опыту покупка совершенная в РД должна пойти в след. расчетный месяц, а чтобы не попасть на оплату РКО я гашу ее за один рабочий день до РД переводом с дебетки в МАБе.
Muzzy
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 09:16

  _Slava_ написав:Alfa_Bank
Доколе ваши криворуки будут убивать МАБ?

+1
Карта, выпущенная пару месяцев назад, сегодня вдруг оказалась заблокированной.
Горячка взяла заявку в работу. Сроки: как только - так сразу.

Криворучки, зла на них уже не хватает...
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 09:35

  Alfa_Bank написав:
Сейчас ситуация следующая. Карта Комфорт ФГВФЛ перевыпускается на такую же Комфорт ФГВФЛ.
Старая не Пакетная карта ДТ ФГВФЛ перевыпускается на стандартные условия Пакета Комфорт/Ультра/Платинум Блек.

Поясните, что значит на стандартные условия пакета? У меня пакет Платинум блэк, при перевыпуске старой фгвл у меня будет два гривневого счета с картами Платинум?
Востаннє редагувалось Stringer в Сер 04 лип, 2018 09:37, всього редагувалось 1 раз.
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 09:36

Так какой таки срок оплаты?

Уважаемый представитель банка - поправьте меня если я не прав. Ситуация следующая: карта Максимум - РД 15 число, а с учетом того что в июне 30, то задолженности по рассрочкам гасить 9 июля вовсе не поздно - в 25 дневный срок я укладываюсь. Я правильно все написал?
Если да то почему в МАБе написано что погасить минплатеж надо обязательно до 6 июля? И бог с ним с МАБом (туда заглядываю не часто) - но зачем Альфа-банка мне шлет еще и СМС, где пишет тот же самый не соответствующий действительности бред. Разве условия по Максимуму изменились и срок уплаты мин-платежа сократили? Так зачем мне банк присылает "напоминалки для аленей", которые не соответствуют условиям того продукта, которым я пользуюсь? :(
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 09:38

Re: Альфа-Банк

  mustbe написав:Криворучки,

Постернакізм процвітає, бізобразіє :!: :mrgreen:
Квесторе_поверніться
 
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