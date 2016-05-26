cheburek3 написав:Выдали мне карту в тарифе Комфорт для ФГВФО(даже по заверению офпреда) В июне снял с нее менее 30 тыс через банкоматы. И вдруг заметил, что стали брать комиссию со снятой 1000 грн - 35 грн. Это так и должно быть? Потом сделают какие-то сторнирующие проводки? Комисии брались 26-27 июня.
cheburek3, доброе утро. Извините, но ответ был предоставлен не верный. К сожалению, меня также дезинформировали. Ваша карта перевыпущена на условиях стандартного Комфорта. Суммы комиссий, снятых в июне, будут сторнированы. Ранее временно была ситуация, когда старую не Пакетную карту ДТ ФГВФЛ переводили на условия Комфорта, но без списания ежемесячной комиссии.
Сейчас ситуация следующая. Карта Комфорт ФГВФЛ перевыпускается на такую же Комфорт ФГВФЛ. Старая не Пакетная карта ДТ ФГВФЛ перевыпускается на стандартные условия Пакета Комфорт/Ультра/Платинум Блек.
Доброе утро! Зашел кешбек по новой карте максимум оформленной в июне, как я понимаю по акции первые 30 дней кешбек должен быть удвоенный. У меня были траты только в ресторанах, по факту получил за рестораны 5%, вторые 5% процентов должны зайти отдельной транзакцией позже или Алла забыла мне их начислить?
Alfa_Bank Доколе ваши криворуки будут убивать МАБ? Мой родственник не может сделать ни одного платежа через МАБ с комфорта.Срок карты до конца июля,но в МАБе она уже светится серым,статус - заблокована,разблокировать через МАБ тоже недоступно,функционал платежей недоступен.Горячка говорит,что карта активна,они подали заявку разработчикам на устранение.Сроки рассмотрения 3-5 дней!!!А человеку платеж нужно отправить сейчас!
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
AlexT написав:Можете подсказать, если у меня в пятницу заканчивается расчетный период по кредитке Максимум, и я в пятницу совершу покупку за кредитные средства, то она проведется в этом расчетном месяце или уже в следующем? Т.е. мне её в пятницу же и гасить надо, чтобы не попасть на оплату РКО?
По моему опыту покупка совершенная в РД должна пойти в след. расчетный месяц, а чтобы не попасть на оплату РКО я гашу ее за один рабочий день до РД переводом с дебетки в МАБе.
Alfa_Bank написав: Сейчас ситуация следующая. Карта Комфорт ФГВФЛ перевыпускается на такую же Комфорт ФГВФЛ. Старая не Пакетная карта ДТ ФГВФЛ перевыпускается на стандартные условия Пакета Комфорт/Ультра/Платинум Блек.
Поясните, что значит на стандартные условия пакета? У меня пакет Платинум блэк, при перевыпуске старой фгвл у меня будет два гривневого счета с картами Платинум?
Востаннє редагувалось Stringer в Сер 04 лип, 2018 09:37, всього редагувалось 1 раз.
Уважаемый представитель банка - поправьте меня если я не прав. Ситуация следующая: карта Максимум - РД 15 число, а с учетом того что в июне 30, то задолженности по рассрочкам гасить 9 июля вовсе не поздно - в 25 дневный срок я укладываюсь. Я правильно все написал? Если да то почему в МАБе написано что погасить минплатеж надо обязательно до 6 июля? И бог с ним с МАБом (туда заглядываю не часто) - но зачем Альфа-банка мне шлет еще и СМС, где пишет тот же самый не соответствующий действительности бред. Разве условия по Максимуму изменились и срок уплаты мин-платежа сократили? Так зачем мне банк присылает "напоминалки для аленей", которые не соответствуют условиям того продукта, которым я пользуюсь?