Flamingo написав:

Уважаемый представитель банка - поправьте меня если я не прав. Ситуация следующая: карта Максимум - РД 15 число, а с учетом того что в июне 30, то задолженности по рассрочкам гасить 9 июля вовсе не поздно - в 25 дневный срок я укладываюсь. Я правильно все написал?Если да то почему в МАБе написано что погасить минплатеж надо обязательно до 6 июля? И бог с ним с МАБом (туда заглядываю не часто) - но зачем Альфа-банка мне шлет еще и СМС, где пишет тот же самый не соответствующий действительности бред. Разве условия по Максимуму изменились и срок уплаты мин-платежа сократили? Так зачем мне банк присылает "напоминалки для аленей", которые не соответствуют условиям того продукта, которым я пользуюсь?