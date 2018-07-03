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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5752575357545755>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 901
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
145
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
140
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 901
Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 09:44

  Flamingo написав:Уважаемый представитель банка - поправьте меня если я не прав. Ситуация следующая: карта Максимум - РД 15 число, а с учетом того что в июне 30, то задолженности по рассрочкам гасить 9 июля вовсе не поздно - в 25 дневный срок я укладываюсь. Я правильно все написал?
Если да то почему в МАБе написано что погасить минплатеж надо обязательно до 6 июля? И бог с ним с МАБом (туда заглядываю не часто) - но зачем Альфа-банка мне шлет еще и СМС, где пишет тот же самый не соответствующий действительности бред. Разве условия по Максимуму изменились и срок уплаты мин-платежа сократили? Так зачем мне банк присылает "напоминалки для аленей", которые не соответствуют условиям того продукта, которым я пользуюсь? :(

кто олень а кто нет банк не вкурсе.
а потому шлют и пишут всем как оленям. не заморачивайтесь.
главное что бы деньги прошли распределение по счету до 25го дня (включительно) от РД и не позже.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 09:48

Re: Альфа-Банк

Flamingo написав:Так зачем мне банк присылает "напоминалки для аленей", которые не соответствуют условиям того продукта, которым я пользуюсь? :(

Щоб так звані інші "олені", яких більшість, потім не писали тут гнівні пости, що погасили розстрочку 9.07, як рекомендує Алла, а провелася вона згідно регламенту, який "оленям" не відомий після 9.07 з відповідними наслідками.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 09:51

Re: Альфа-Банк

  Flamingo написав:поправьте меня если я не прав.

15+25-30 -2(перестрах от Алки) = 8, но т.к. это Вс, то сссЪезжаем на Пт = 06/07/18 -- получайте ваш золотой 8) :lol:
А ваащето психи платят в 16:59 10/07/18 СЭПом с Пакетной на Кредитку :wink:
Т.е. 4дн перестрах от Алки, да на 20К лимиту эт 0.5 банка Крушовице :roll:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 10:37

  _Slava_ написав:Мой родственник не может сделать ни одного платежа через МАБ с комфорта ...


Зображення

вспомнился анекдот ...
мужик приходит к венерологу и говорит ... доктор - я чисто на консультацию .. понимаете с моим другом тут приключилась одна ситуация, но он стеснительный ... поэтому я хотел спросить ...
Доктор:
- ну давайте, снимайте штаны и показывайте вашего друга
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 10:49

Re: Альфа-Банк

Номер 0462616108 банку принадлежит?
Свинорыл 80lvl
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 10:57

IMPRINTER
Вам анекдоты,а мне родственник моск выносит,деньги застряли.Я же порекомендовал этот банк :oops:
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
_Slava_
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 11:00

  _Slava_ написав:IMPRINTER
Вам анекдоты,а мне родственник моск выносит,деньги застряли.Я же порекомендовал этот банк :oops:

Заплатіть з рахунку СоСо (найлудчішої банки :) )...замість родича.
А родич потім віддасть.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 11:04

  _Slava_ написав:Alfa_Bank
Доколе ваши криворуки будут убивать МАБ?
Мой родственник не может сделать ни одного платежа через МАБ с комфорта.Срок карты до конца июля,но в МАБе она уже светится серым,статус - заблокована,разблокировать через МАБ тоже недоступно,функционал платежей недоступен.Горячка говорит,что карта активна,они подали заявку разработчикам на устранение.Сроки рассмотрения 3-5 дней!!!А человеку платеж нужно отправить сейчас!

Slava_, добрый день. Проблема возникла вследствие технического сбоя, над устранением работают. Операции доступны для выполнения через Альфа-Мобайл. Укажите, пожалуйста, в ЛС ИНН клиента и номер счета.
Востаннє редагувалось Alfa_Bank в Сер 04 лип, 2018 11:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 11:07

  Alfa_Bank написав:над устранением работают

Лёша всё? устраняете наконец?
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 11:15

  mustbe написав:
  _Slava_ написав:Alfa_Bank
Доколе ваши криворуки будут убивать МАБ?

+1
Карта, выпущенная пару месяцев назад, сегодня вдруг оказалась заблокированной.
Горячка взяла заявку в работу. Сроки: как только - так сразу.

Криворучки, зла на них уже не хватает...

mustbe, укажите в ЛС номер счета.
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