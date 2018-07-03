Flamingo написав:Уважаемый представитель банка - поправьте меня если я не прав. Ситуация следующая: карта Максимум - РД 15 число, а с учетом того что в июне 30, то задолженности по рассрочкам гасить 9 июля вовсе не поздно - в 25 дневный срок я укладываюсь. Я правильно все написал? Если да то почему в МАБе написано что погасить минплатеж надо обязательно до 6 июля? И бог с ним с МАБом (туда заглядываю не часто) - но зачем Альфа-банка мне шлет еще и СМС, где пишет тот же самый не соответствующий действительности бред. Разве условия по Максимуму изменились и срок уплаты мин-платежа сократили? Так зачем мне банк присылает "напоминалки для аленей", которые не соответствуют условиям того продукта, которым я пользуюсь?
кто олень а кто нет банк не вкурсе. а потому шлют и пишут всем как оленям. не заморачивайтесь. главное что бы деньги прошли распределение по счету до 25го дня (включительно) от РД и не позже.
Flamingo написав:Так зачем мне банк присылает "напоминалки для аленей", которые не соответствуют условиям того продукта, которым я пользуюсь?
Щоб так звані інші "олені", яких більшість, потім не писали тут гнівні пости, що погасили розстрочку 9.07, як рекомендує Алла, а провелася вона згідно регламенту, який "оленям" не відомий після 9.07 з відповідними наслідками.
15+25-30 -2(перестрах от Алки) = 8, но т.к. это Вс, то сссЪезжаем на Пт = 06/07/18 -- получайте ваш золотой А ваащето психи платят в 16:59 10/07/18 СЭПом с Пакетной на Кредитку Т.е. 4дн перестрах от Алки, да на 20К лимиту эт 0.5 банка Крушовице
_Slava_ написав:Мой родственник не может сделать ни одного платежа через МАБ с комфорта ...
вспомнился анекдот ... мужик приходит к венерологу и говорит ... доктор - я чисто на консультацию .. понимаете с моим другом тут приключилась одна ситуация, но он стеснительный ... поэтому я хотел спросить ... Доктор: - ну давайте, снимайте штаны и показывайте вашего друга
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_Slava_ написав:Alfa_Bank Доколе ваши криворуки будут убивать МАБ? Мой родственник не может сделать ни одного платежа через МАБ с комфорта.Срок карты до конца июля,но в МАБе она уже светится серым,статус - заблокована,разблокировать через МАБ тоже недоступно,функционал платежей недоступен.Горячка говорит,что карта активна,они подали заявку разработчикам на устранение.Сроки рассмотрения 3-5 дней!!!А человеку платеж нужно отправить сейчас!
Slava_, добрый день. Проблема возникла вследствие технического сбоя, над устранением работают. Операции доступны для выполнения через Альфа-Мобайл. Укажите, пожалуйста, в ЛС ИНН клиента и номер счета.
Востаннє редагувалось Alfa_Bank в Сер 04 лип, 2018 11:12, всього редагувалось 1 раз.