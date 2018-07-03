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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5753575457555756>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 901
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
145
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
140
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 901
Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 11:19

  Alfa_Bank написав:
  _Slava_ написав:Alfa_Bank
Доколе ваши криворуки будут убивать МАБ?
Мой родственник не может сделать ни одного платежа через МАБ с комфорта.Срок карты до конца июля,но в МАБе она уже светится серым,статус - заблокована,разблокировать через МАБ тоже недоступно,функционал платежей недоступен.Горячка говорит,что карта активна,они подали заявку разработчикам на устранение.Сроки рассмотрения 3-5 дней!!!А человеку платеж нужно отправить сейчас!

Slava_, добрый день. Проблема возникла вследствие технического сбоя, над устранением работают. Операции доступны для выполнения через Альфа-Мобайл. Укажите, пожалуйста, в ЛС ИНН клиента и номер счета.

Спасибо. Я передам клиенту. А также, шо банк очень переживает по этому поводу и очень извиняется за неудобства 8)
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
_Slava_
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 11:34

  Квесторе_поверніться написав:
  _Slava_ написав:IMPRINTER
Вам анекдоты,а мне родственник моск выносит,деньги застряли.Я же порекомендовал этот банк :oops:

Заплатіть з рахунку СоСо (найлудчішої банки :) )...замість родича.
А родич потім віддасть.


я думаю, что у Славы из Коня выгнаны давно уже все родычи до 7-го колена, так что не вариант :mrgreen:
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 11:38

  IMPRINTER написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  _Slava_ написав:IMPRINTER
Вам анекдоты,а мне родственник моск выносит,деньги застряли.Я же порекомендовал этот банк :oops:

Заплатіть з рахунку СоСо (найлудчішої банки :) )...замість родича.
А родич потім віддасть.


я думаю, что у Славы из Коня выгнаны давно уже все родычи до 7-го колена, так что не вариант :mrgreen:

Думаєте і Славу Аполонич прогнав? :oops:
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 11:43

IMPRINTER
А от и не угадали)у всех все активно)пока... :mrgreen:
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
_Slava_
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 11:46

  Квесторе_поверніться написав:
  _Slava_ написав:IMPRINTER
Вам анекдоты,а мне родственник моск выносит,деньги застряли.Я же порекомендовал этот банк :oops:

Заплатіть з рахунку СоСо (найлудчішої банки :) )...замість родича.
А родич потім віддасть.

Не вариант. ИНН отправителя и получателя разные будут. Аполлоныча не хочеться драконить)
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
_Slava_
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 11:49

  _Slava_ написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  _Slava_ написав:IMPRINTER
Вам анекдоты,а мне родственник моск выносит,деньги застряли.Я же порекомендовал этот банк :oops:

Заплатіть з рахунку СоСо (найлудчішої банки :) )...замість родича.
А родич потім віддасть.

Не вариант. ИНН отправителя и получателя разные будут. Аполлоныча не хочеться драконить)

За СЕПи на третіх осіб Аполонич не кошмарить.
Ліміт 15000 у Вас піднято?
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 11:55

На горячке сказали свв код отключать уже не будут на сутки, тока заявлением в отделение.
demichh
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 11:58

  demichh написав:На горячке сказали свв код отключать уже не будут на сутки, тока заявлением в отделение.

Подякуємо Аллі за покращення. :mrgreen:
Кожний день відвідувати відділення?
Востаннє редагувалось Квесторе_поверніться в Сер 04 лип, 2018 11:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 11:58

  Stringer написав:
  Alfa_Bank написав:
Сейчас ситуация следующая. Карта Комфорт ФГВФЛ перевыпускается на такую же Комфорт ФГВФЛ.
Старая не Пакетная карта ДТ ФГВФЛ перевыпускается на стандартные условия Пакета Комфорт/Ультра/Платинум Блек.

Поясните, что значит на стандартные условия пакета? У меня пакет Платинум блэк, при перевыпуске старой фгвл у меня будет два гривневого счета с картами Платинум?

Stringer, добрый день. Да, верно, перевыпуск будет возможен на карту из Пакета Платинум Блек.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 12:02

Re: Альфа-Банк

  Квесторе_поверніться написав:Подякуємо Аллі за покращення. :mrgreen:
Кожний день відвідувати відділення?
Заявление на постоянное отключение, если еще принимают :)
demichh
 
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