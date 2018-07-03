_Slava_ написав:Alfa_Bank Доколе ваши криворуки будут убивать МАБ? Мой родственник не может сделать ни одного платежа через МАБ с комфорта.Срок карты до конца июля,но в МАБе она уже светится серым,статус - заблокована,разблокировать через МАБ тоже недоступно,функционал платежей недоступен.Горячка говорит,что карта активна,они подали заявку разработчикам на устранение.Сроки рассмотрения 3-5 дней!!!А человеку платеж нужно отправить сейчас!
Slava_, добрый день. Проблема возникла вследствие технического сбоя, над устранением работают. Операции доступны для выполнения через Альфа-Мобайл. Укажите, пожалуйста, в ЛС ИНН клиента и номер счета.
Спасибо. Я передам клиенту. А также, шо банк очень переживает по этому поводу и очень извиняется за неудобства
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
Alfa_Bank написав: Сейчас ситуация следующая. Карта Комфорт ФГВФЛ перевыпускается на такую же Комфорт ФГВФЛ. Старая не Пакетная карта ДТ ФГВФЛ перевыпускается на стандартные условия Пакета Комфорт/Ультра/Платинум Блек.
Поясните, что значит на стандартные условия пакета? У меня пакет Платинум блэк, при перевыпуске старой фгвл у меня будет два гривневого счета с картами Платинум?
Stringer, добрый день. Да, верно, перевыпуск будет возможен на карту из Пакета Платинум Блек.