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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 04 лип, 2018 12:07
demichh написав: Квесторе_поверніться написав:
Подякуємо Аллі за покращення.
Кожний день відвідувати відділення?
Заявление на постоянное отключение, если еще принимают
А я вот наблюдаю, шо при покупке ж/д билетов на сайте УЗ у многих карт ЦВВ без приколов проходит, а у меня вот вечные спотыки были пока через МС-Пасс не начал платить.
Мож достаточно просто перевыпустить ту типасбойную карту?
Мож поможет?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 04 лип, 2018 12:09
Alfa_Bank написав: Stringer написав: Alfa_Bank написав:
Сейчас ситуация следующая. Карта Комфорт ФГВФЛ перевыпускается на такую же Комфорт ФГВФЛ.
Старая не Пакетная карта ДТ ФГВФЛ перевыпускается на стандартные условия Пакета Комфорт/Ультра/Платинум Блек.
Поясните, что значит на стандартные условия пакета? У меня пакет Платинум блэк, при перевыпуске старой фгвл у меня будет два гривневого счета с картами Платинум?
Stringer, добрый день. Да, верно, перевыпуск будет возможен на карту из Пакета Платинум Блек.
Меня смущает слово "возможен" - я оставляю заявку на перевепуск фгвл старого образца и у меня перевыпускается карта в тарифе Платинум блэк в гривне, с отдельным счетом, и все это бесплатно - верно?
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Stringer
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Додано: Сер 04 лип, 2018 12:41
Stringer написав:
Меня смущает слово "возможен" - я оставляю заявку на перевепуск фгвл старого образца и у меня перевыпускается карта в тарифе Платинум блэк в гривне, с отдельным счетом, и все это бесплатно - верно?
Тоже интересует, т.к. мне в отделении сказали - платно, потому что уже есть 3 карты (грн, евро, дол)
10 Оформлення карток:
з переведенням Рахунку ЕПЗ на умови Пакетів послуг з умов інших карткових продуктів Банку для фізичних осіб в межах ліміту безкоштовних карток п.1.2 тарифів Не тарифікується
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
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vollena71
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Додано: Сер 04 лип, 2018 12:54
vollena71 написав: Stringer написав:
Меня смущает слово "возможен" - я оставляю заявку на перевепуск фгвл старого образца и у меня перевыпускается карта в тарифе Платинум блэк в гривне, с отдельным счетом, и все это бесплатно - верно?
Тоже интересует, т.к. мне в отделении сказали - платно, потому что уже есть 3 карты (грн, евро, дол)
10 Оформлення карток:
з переведенням Рахунку ЕПЗ на умови Пакетів послуг з умов інших карткових продуктів Банку для фізичних осіб в межах ліміту безкоштовних карток п.1.2 тарифів Не тарифікується
хм. вроде же пробегало что в пакете может быть два гривневых счета. причем бесплатно.
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mephala
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Додано: Сер 04 лип, 2018 12:54
vollena71 написав: Stringer написав:
Меня смущает слово "возможен" - я оставляю заявку на перевепуск фгвл старого образца и у меня перевыпускается карта в тарифе Платинум блэк в гривне, с отдельным счетом, и все это бесплатно - верно?
Тоже интересует, т.к. мне в отделении сказали - платно, потому что уже есть 3 карты (грн, евро, дол)
10 Оформлення карток:
з переведенням Рахунку ЕПЗ на умови Пакетів послуг з умов інших карткових продуктів Банку для фізичних осіб в межах ліміту безкоштовних карток п.1.2 тарифів Не тарифікується
Наскільки зрозумів старий погорілець перевипускають на любий з ттійки Комфорт, Ультра, Платинум Блек.
Це вже другий пакетний рахунок якщо є Комфорт чи Ультра чи Платинум Блек.
Новий Комфорт погорілець перевипускають на Комфорт Погорільця.
Вроді так?
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Додано: Сер 04 лип, 2018 13:00
Квесторе_поверніться написав:
Наскільки зрозумів старий погорілець перевипускають на любий з ттійки Комфорт, Ультра, Платинум Блек.
Це вже другий пакетний рахунок якщо є Комфорт чи Ультра чи Платинум Блек.
Новий Комфорт погорілець перевипускають на Комфорт Погорільця.
Вроді так?
Нее. Если есть Пакет, то старичка-Погорельца тулят в существующий Пакет. Если есть там шаровое свободное место, то будет счет нашару, причем по уже существующему Пакету. А если нет места, то и смысла то нет шото мутить..... Разве шо просто закрыть существующий Пакет и зайти за новым Погорельцем с чистого листа
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Сер 04 лип, 2018 13:13
clientage
Шутник Вы батенька (зайти с нового листа
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Шеф.
не в курсе в бонусе к депозиту от минфина налог в сумме уже уплачен?
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
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Додано: Сер 04 лип, 2018 13:15
хуторянка написав:
не в курсе в бонусе к депозиту от минфина налог в сумме уже уплачен?
Типа да
Но подробности не хочу вслух произносить
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Додано: Сер 04 лип, 2018 13:16
хуторянка написав:clientage
Шутник Вы батенька (зайти с нового листа
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Шеф.
не в курсе в бонусе к депозиту от минфина налог в сумме уже уплачен?
минфин НЕ платит налоги за вас
... вам на счет/карту заходит перевод от частного лица типа - в назначении платежа нет ни слова ни про какое то там вознаграждение ... как вроде вам сосед пополнил карту или вернул долг.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
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