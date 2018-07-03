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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5753575457555756

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 901
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
145
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
140
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 901
Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 12:07

  demichh написав:
  Квесторе_поверніться написав:Подякуємо Аллі за покращення. :mrgreen:
Кожний день відвідувати відділення?
Заявление на постоянное отключение, если еще принимают :)

А я вот наблюдаю, шо при покупке ж/д билетов на сайте УЗ у многих карт ЦВВ без приколов проходит, а у меня вот вечные спотыки были пока через МС-Пасс не начал платить.

Мож достаточно просто перевыпустить ту типасбойную карту?
Мож поможет?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 12:09

  Alfa_Bank написав:
  Stringer написав:
  Alfa_Bank написав:
Сейчас ситуация следующая. Карта Комфорт ФГВФЛ перевыпускается на такую же Комфорт ФГВФЛ.
Старая не Пакетная карта ДТ ФГВФЛ перевыпускается на стандартные условия Пакета Комфорт/Ультра/Платинум Блек.

Поясните, что значит на стандартные условия пакета? У меня пакет Платинум блэк, при перевыпуске старой фгвл у меня будет два гривневого счета с картами Платинум?

Stringer, добрый день. Да, верно, перевыпуск будет возможен на карту из Пакета Платинум Блек.

Меня смущает слово "возможен" - я оставляю заявку на перевепуск фгвл старого образца и у меня перевыпускается карта в тарифе Платинум блэк в гривне, с отдельным счетом, и все это бесплатно - верно?
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 12:41

  Stringer написав:Меня смущает слово "возможен" - я оставляю заявку на перевепуск фгвл старого образца и у меня перевыпускается карта в тарифе Платинум блэк в гривне, с отдельным счетом, и все это бесплатно - верно?

Тоже интересует, т.к. мне в отделении сказали - платно, потому что уже есть 3 карты (грн, евро, дол)
10 Оформлення карток:
з переведенням Рахунку ЕПЗ на умови Пакетів послуг з умов інших карткових продуктів Банку для фізичних осіб в межах ліміту безкоштовних карток п.1.2 тарифів Не тарифікується
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vollena71
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 12:54

  vollena71 написав:
  Stringer написав:Меня смущает слово "возможен" - я оставляю заявку на перевепуск фгвл старого образца и у меня перевыпускается карта в тарифе Платинум блэк в гривне, с отдельным счетом, и все это бесплатно - верно?

Тоже интересует, т.к. мне в отделении сказали - платно, потому что уже есть 3 карты (грн, евро, дол)
10 Оформлення карток:
з переведенням Рахунку ЕПЗ на умови Пакетів послуг з умов інших карткових продуктів Банку для фізичних осіб в межах ліміту безкоштовних карток п.1.2 тарифів Не тарифікується

хм. вроде же пробегало что в пакете может быть два гривневых счета. причем бесплатно.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 12:54

  vollena71 написав:
  Stringer написав:Меня смущает слово "возможен" - я оставляю заявку на перевепуск фгвл старого образца и у меня перевыпускается карта в тарифе Платинум блэк в гривне, с отдельным счетом, и все это бесплатно - верно?

Тоже интересует, т.к. мне в отделении сказали - платно, потому что уже есть 3 карты (грн, евро, дол)
10 Оформлення карток:
з переведенням Рахунку ЕПЗ на умови Пакетів послуг з умов інших карткових продуктів Банку для фізичних осіб в межах ліміту безкоштовних карток п.1.2 тарифів Не тарифікується

Наскільки зрозумів старий погорілець перевипускають на любий з ттійки Комфорт, Ультра, Платинум Блек.
Це вже другий пакетний рахунок якщо є Комфорт чи Ультра чи Платинум Блек.
Новий Комфорт погорілець перевипускають на Комфорт Погорільця.
Вроді так?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 13:00

Re: Альфа-Банк

  Квесторе_поверніться написав:Наскільки зрозумів старий погорілець перевипускають на любий з ттійки Комфорт, Ультра, Платинум Блек.
Це вже другий пакетний рахунок якщо є Комфорт чи Ультра чи Платинум Блек.
Новий Комфорт погорілець перевипускають на Комфорт Погорільця.
Вроді так?

Нее. Если есть Пакет, то старичка-Погорельца тулят в существующий Пакет. Если есть там шаровое свободное место, то будет счет нашару, причем по уже существующему Пакету. А если нет места, то и смысла то нет шото мутить..... Разве шо просто закрыть существующий Пакет и зайти за новым Погорельцем с чистого листа
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 13:13

clientage
Шутник Вы батенька (зайти с нового листа :mrgreen: )
Шеф.
не в курсе в бонусе к депозиту от минфина налог в сумме уже уплачен?
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 13:15

Re: Альфа-Банк

  хуторянка написав:не в курсе в бонусе к депозиту от минфина налог в сумме уже уплачен?

Типа да :) Но подробности не хочу вслух произносить :) :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 13:16

  хуторянка написав:clientage
Шутник Вы батенька (зайти с нового листа :mrgreen: )
Шеф.
не в курсе в бонусе к депозиту от минфина налог в сумме уже уплачен?


минфин НЕ платит налоги за вас ... вам на счет/карту заходит перевод от частного лица типа - в назначении платежа нет ни слова ни про какое то там вознаграждение ... как вроде вам сосед пополнил карту или вернул долг.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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