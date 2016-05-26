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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5755575657575758>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 901
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
145
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
140
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 901
Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 13:31

Re: Альфа-Банк

  IMPRINTER написав:минфин

а я не буду лезть в бутылку :)
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/co ... deposterms
3.2.1. Налогообложение лиц, которые получили Акционное вознаграждение осуществляется согласно действующему законодательству Украины. Организатор Акции выполняет функции налогового агента при выплате акционного вознаграждения
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 13:33

ув. Alfa_Bank а покращення по отмене запроса cvv через ГЛ (а лучше личный кабинет) не планируется к пересмотру? Совсем неудобно стало, чтобы не сказать хуже.
ВАМ
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 13:35

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:...mephala прав

А я тада вааще -- Лев :oops: :oops:
viewtopic.php?p=4400106#p4400106
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 13:36

  clientage написав:
  IMPRINTER написав:минфин

а я не буду лезть в бутылку :)
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/co ... deposterms
3.2.1. Налогообложение лиц, которые получили Акционное вознаграждение осуществляется согласно действующему законодательству Украины. Организатор Акции выполняет функции налогового агента при выплате акционного вознаграждения


в моей выписки по минсдоху за все годы ниразу не фигурировало, чтоб кто-то что-о за меня платил от минфина ... то для отводе глаз написали в правилах - реально минфин НЕ платит никаких за нас налогов и не выполняет роль налогового агента.
Востаннє редагувалось IMPRINTER в Сер 04 лип, 2018 13:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 13:36

IMPRINTER
землякам спасибо(имхо-всё увидено... можно стирать :D )
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
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А як з цим?
Є пару своїх копійок на Максимумі кредитці і платьожик на пару гривень.
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 13:38

  cdj2 написав:Номер 0462616108 банку принадлежит?


cdj2, добрый день. Нужно выяснять :oops: . По какому вопросу вам звонили?
Востаннє редагувалось Alfa_Bank в Сер 04 лип, 2018 13:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 13:39

IMPRINTER, фіскали можуть мінфін взяти за одне місце. Ні?
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 13:41

Re: Альфа-Банк

  хуторянка написав:землякам

да палят нычку ваши земели :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 13:42

  Квесторе_поверніться написав:IMPRINTER, фіскали можуть мінфін взяти за одне місце. Ні?


еще и как.
как в свое время взяли ривордс - потом они начали платить налог.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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