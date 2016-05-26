Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 04 лип, 2018 13:31
IMPRINTER написав:
минфин
а я не буду лезть в бутылку
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/co ... deposterms
3.2.1. Налогообложение лиц, которые получили Акционное вознаграждение осуществляется согласно действующему законодательству Украины. Организатор Акции выполняет функции налогового агента при выплате акционного вознаграждения
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Сер 04 лип, 2018 13:33
ув. Alfa_Bank а покращення по отмене запроса cvv через ГЛ (а лучше личный кабинет) не планируется к пересмотру? Совсем неудобно стало, чтобы не сказать хуже.
ВАМ
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Додано: Сер 04 лип, 2018 13:35
Alfa_Bank написав:
...mephala прав
А я тада вааще -- Лев
viewtopic.php?p=4400106#p4400106
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Сер 04 лип, 2018 13:36
clientage написав: IMPRINTER написав:
минфин
а я не буду лезть в бутылку
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/co ... deposterms
3.2.1. Налогообложение лиц, которые получили Акционное вознаграждение осуществляется согласно действующему законодательству Украины. Организатор Акции выполняет функции налогового агента при выплате акционного вознаграждения
в моей выписки по минсдоху за все годы ниразу не фигурировало, чтоб кто-то что-о за меня платил от минфина ... то для отводе глаз написали в правилах - реально минфин НЕ платит никаких за нас налогов и не выполняет роль налогового агента.
Востаннє редагувалось
IMPRINTER
в Сер 04 лип, 2018 13:38, всього редагувалось 1 раз.
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IMPRINTER
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Додано: Сер 04 лип, 2018 13:36
IMPRINTER
землякам спасибо(имхо-всё увидено... можно стирать
)
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
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Додано: Сер 04 лип, 2018 13:38
А як з цим?
Є пару своїх копійок на Максимумі кредитці і платьожик на пару гривень. Буде кишмиш чи ні?
Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 04 лип, 2018 13:38
cdj2 написав:
Номер 0462616108 банку принадлежит?
cdj2, добрый день. Нужно выяснять
. По какому вопросу вам звонили?
Востаннє редагувалось
Alfa_Bank
в Сер 04 лип, 2018 13:52, всього редагувалось 1 раз.
Alfa_Bank
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Додано: Сер 04 лип, 2018 13:39
IMPRINTER, фіскали можуть мінфін взяти за одне місце. Ні?
Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 04 лип, 2018 13:41
хуторянка написав:
землякам
да палят нычку ваши земели
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Сер 04 лип, 2018 13:42
Квесторе_поверніться написав: IMPRINTER
, фіскали можуть мінфін взяти за одне місце. Ні?
еще и как.
как в свое время взяли ривордс - потом они начали платить налог.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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