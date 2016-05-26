МАБ в опе.
Ни одного созданного шаблона нету.
Ни одного платежа нельзя создать. (меню платежей пустое)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 04 лип, 2018 14:00
МАБ
МАБ в опе.
Ни одного созданного шаблона нету.
Ни одного платежа нельзя создать. (меню платежей пустое)
Додано: Сер 04 лип, 2018 14:02
Додано: Сер 04 лип, 2018 14:07
А мож повторно зайти?
У меня усьо фурычит
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 04 лип, 2018 14:18
А мне звонили с
+380462616113. Но девушке была в курсе наших приватных разговоров.
Передавал Вам привет и пожелания руководству банка: как изобретут клонирования, тот в первую очередь клонировать хоть б 1000 Викторий
(по одной на каждое отделение и остальных в КЦ) и тогда клиенты будут удивляться уровню подготовки и профессионализма Альфы.
Додано: Сер 04 лип, 2018 14:28
Додано: Сер 04 лип, 2018 14:30
demichh, добрый день.
Банк принял решение не проводить отключение CVV защиты по картам. Это мера вынужденная и обоснованная, так как CVV-защита помогает существенно снизить количество мошеннических действий с вашей картой.
По поводу возможности отключения СVV в отделении по заявлению - смогу ответить только к концу недели.
Додано: Сер 04 лип, 2018 14:43
Нее, ну так я, например, не могу произвести оплату на сайте УЗ пока не отключу ЦВВ.
Это создаёт серьёзный геморр клиенту, т.к. после неудачной оплаты, дефцитные билеты блокируются на 15..30мин и нуна их вылавливать. Эт ток один реальный пример. Я вижу выход из этой ситуации ток один -- отказаться от использования карт Альфы для оплаты на сайте УЗ, как ненадёжного платёжного средства, т.е. вся ота КБ-акция выглядит фиктивной для меня
Кстати, КБ по Максимуму-допке с +2грн на своих так и не был зачислен. Пацаны без пифа сидят на горячей косе Бердянска Претензия по неначислению размещена через чат с мобильной апликухи. С обеда уже наблюдаем за решением
ПС. Предлагаю рассмотреть возмомомоможность отключения ЦВВ на 1ч через мобильную апликуху
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 04 лип, 2018 14:52
Alfa_Bank
02.07 в 16-38 закинул 6000 грн с блэка на доходный сейф. Проводки нет. Но есть проводка за 03.07 пополнение на эти же 6000 грн и снятие в этот же день. Но снимал я 03.07. 6115 грн. И этой проводки нет. Т.е. побрили на % за один день. Что у вас там за мансы?
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
Додано: Сер 04 лип, 2018 14:59
остаток на Пакетной должен провестись по выписке, если не успел в опердень, то гроши с Доха гасят т.н. теховер по пакетной. А вот со Сбером так мона шутить
... делайте хоть что-нибудь!
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