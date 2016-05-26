RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5755575657575758

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 901
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
145
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
140
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 901
Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 14:00

МАБ

МАБ в опе.
Ни одного созданного шаблона нету.
Ни одного платежа нельзя создать. (меню платежей пустое)
curiousobro
 
Повідомлень: 1066
З нами з: 21.07.17
Подякував: 18 раз.
Подякували: 122 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 14:02

  curiousobro написав:МАБ в опе.
Ни одного созданного шаблона нету.
Ни одного платежа нельзя создать. (меню платежей пустое)

Кому дякувати? :(
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24930
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1276 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 14:07

  curiousobro написав:МАБ в опе.
Ни одного созданного шаблона нету.
Ни одного платежа нельзя создать. (меню платежей пустое)

А мож повторно зайти?
У меня усьо фурычит
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 24816
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1983 раз.
Подякували: 2799 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 14:18

  Alfa_Bank написав:
  cdj2 написав:Номер 0462616108 банку принадлежит?


cdj2, добрый день. Нужно выяснять :oops: . По какому вопросу вам звонили?

А мне звонили с
+380462616113. Но девушке была в курсе наших приватных разговоров.
Передавал Вам привет и пожелания руководству банка: как изобретут клонирования, тот в первую очередь клонировать хоть б 1000 Викторий
(по одной на каждое отделение и остальных в КЦ) и тогда клиенты будут удивляться уровню подготовки и профессионализма Альфы.
guntherhouse777
 
Повідомлень: 3362
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 230 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 14:28

  clientage написав:
  curiousobro написав:МАБ в опе.
Ни одного созданного шаблона нету.
Ни одного платежа нельзя создать. (меню платежей пустое)

А мож повторно зайти?
У меня усьо фурычит

А что с основной картой, угадайте?
Заблокирована! :)
curiousobro
 
Повідомлень: 1066
З нами з: 21.07.17
Подякував: 18 раз.
Подякували: 122 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 14:30

  demichh написав:На горячке сказали свв код отключать уже не будут на сутки, тока заявлением в отделение.

demichh, добрый день.
Банк принял решение не проводить отключение CVV защиты по картам. Это мера вынужденная и обоснованная, так как CVV-защита помогает существенно снизить количество мошеннических действий с вашей картой.
По поводу возможности отключения СVV в отделении по заявлению - смогу ответить только к концу недели.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 4580
З нами з: 18.02.13
Подякував: 18 раз.
Подякували: 326 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 14:43

  Alfa_Bank написав:
  demichh написав:На горячке сказали свв код отключать уже не будут на сутки, тока заявлением в отделение.

demichh, добрый день.
Банк принял решение не проводить отключение CVV защиты по картам. Это мера вынужденная и обоснованная, так как CVV-защита помогает существенно снизить количество мошеннических действий с вашей картой.
По поводу возможности отключения СVV в отделении по заявлению - смогу ответить только к концу недели.

Нее, ну так я, например, не могу произвести оплату на сайте УЗ пока не отключу ЦВВ.
Это создаёт серьёзный геморр клиенту, т.к. после неудачной оплаты, дефцитные билеты блокируются на 15..30мин и нуна их вылавливать. Эт ток один реальный пример. Я вижу выход из этой ситуации ток один -- отказаться от использования карт Альфы для оплаты на сайте УЗ, как ненадёжного платёжного средства, т.е. вся ота КБ-акция выглядит фиктивной для меня :(
Кстати, КБ по Максимуму-допке с +2грн на своих так и не был зачислен. Пацаны без пифа сидят на горячей косе Бердянска :( Претензия по неначислению размещена через чат с мобильной апликухи. С обеда уже наблюдаем за решением :)

ПС. Предлагаю рассмотреть возмомомоможность отключения ЦВВ на 1ч через мобильную апликуху :idea: :evil:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 24816
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1983 раз.
Подякували: 2799 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 14:52

Alfa_Bank
02.07 в 16-38 закинул 6000 грн с блэка на доходный сейф. Проводки нет. Но есть проводка за 03.07 пополнение на эти же 6000 грн и снятие в этот же день. Но снимал я 03.07. 6115 грн. И этой проводки нет. Т.е. побрили на % за один день. Что у вас там за мансы?
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
_Slava_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 537
З нами з: 30.11.12
Подякував: 61 раз.
Подякували: 65 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 14:59

  _Slava_ написав:Alfa_Bank
02.07 в 16-38 закинул 6000 грн с блэка на доходный сейф. Проводки нет. Но есть проводка за 03.07 пополнение на эти же 6000 грн и снятие в этот же день. Но снимал я 03.07. 6115 грн. И этой проводки нет. Т.е. побрили на % за один день. Что у вас там за мансы?

остаток на Пакетной должен провестись по выписке, если не успел в опердень, то гроши с Доха гасят т.н. теховер по пакетной. А вот со Сбером так мона шутить :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 24816
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1983 раз.
Подякували: 2799 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 5755575657575758
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kostya77, slasva, Stringer, Квесторе_поверніться і 11 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Восток 1 ... 89, 90, 91
Anonymous » Сер 16 бер, 2005 17:35
901 214376
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 лип, 2018 14:46
vollena71
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 582, 583, 584
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
5835 1387501
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 лип, 2018 14:45
iamdimon
РВС Банк 1, 2, 3, 4, 5
Ірина_ » Чет 26 тра, 2016 17:59
49 6038
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 лип, 2018 14:24
Философ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (57578)
04.07.2018 15:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron