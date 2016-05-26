Додано: Сер 04 лип, 2018 14:52

Alfa_Bank

02.07 в 16-38 закинул 6000 грн с блэка на доходный сейф. Проводки нет. Но есть проводка за 03.07 пополнение на эти же 6000 грн и снятие в этот же день. Но снимал я 03.07. 6115 грн. И этой проводки нет. Т.е. побрили на % за один день. Что у вас там за мансы?

Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...