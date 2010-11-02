Додано: Сер 04 лип, 2018 15:10

clientage

Операция в 16-38. Ладно бы после 17-00. Нам такой хоккей не нужен. Это я еще не рылся, там где суммы под фонд были.

Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...