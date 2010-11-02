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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5757575857595760>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 901
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
145
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
140
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 901
Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 15:07

  clientage написав:
  _Slava_ написав:Alfa_Bank
02.07 в 16-38 закинул 6000 грн с блэка на доходный сейф. Проводки нет. Но есть проводка за 03.07 пополнение на эти же 6000 грн и снятие в этот же день. Но снимал я 03.07. 6115 грн. И этой проводки нет. Т.е. побрили на % за один день. Что у вас там за мансы?

остаток на Пакетной должен провестись по выписке, если не успел в опердень, то гроши с Доха гасят т.н. теховер по пакетной. А вот со Сбером так мона шутить :)

Так сегодня уже 04.07 а проводки за 02.07 нет
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
_Slava_
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 15:08

  _Slava_ написав:
  clientage написав:
  _Slava_ написав:Alfa_Bank
02.07 в 16-38 закинул 6000 грн с блэка на доходный сейф. Проводки нет. Но есть проводка за 03.07 пополнение на эти же 6000 грн и снятие в этот же день. Но снимал я 03.07. 6115 грн. И этой проводки нет. Т.е. побрили на % за один день. Что у вас там за мансы?

остаток на Пакетной должен провестись по выписке, если не успел в опердень, то гроши с Доха гасят т.н. теховер по пакетной. А вот со Сбером так мона шутить :)

Так сегодня уже 04.07 а проводки за 02.07 нет

она 3го провелась :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 15:10

clientage
Операция в 16-38. Ладно бы после 17-00. Нам такой хоккей не нужен. Это я еще не рылся, там где суммы под фонд были.
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
_Slava_
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 15:16

  Квесторе_поверніться написав:
  vollena71 написав:
  Stringer написав:Меня смущает слово "возможен" - я оставляю заявку на перевепуск фгвл старого образца и у меня перевыпускается карта в тарифе Платинум блэк в гривне, с отдельным счетом, и все это бесплатно - верно?

Тоже интересует, т.к. мне в отделении сказали - платно, потому что уже есть 3 карты (грн, евро, дол)
10 Оформлення карток:
з переведенням Рахунку ЕПЗ на умови Пакетів послуг з умов інших карткових продуктів Банку для фізичних осіб в межах ліміту безкоштовних карток п.1.2 тарифів Не тарифікується

Наскільки зрозумів старий погорілець перевипускають на любий з ттійки Комфорт, Ультра, Платинум Блек.
Це вже другий пакетний рахунок якщо є Комфорт чи Ультра чи Платинум Блек.
Новий Комфорт погорілець перевипускають на Комфорт Погорільця.
Вроді так?

Квесторе_поверніться, доброго дня. При наявності у клієнта Пакету послуг, старий ФГВФЛ може бути перевипущений в межах існуючого Пакету.
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 15:19

  ВАМ написав:ув. Alfa_Bank а покращення по отмене запроса cvv через ГЛ (а лучше личный кабинет) не планируется к пересмотру? Совсем неудобно стало, чтобы не сказать хуже.

ВАМ, добрый день. Пока не планируется.
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 15:24

  _Slava_ написав:clientage
Операция в 16-38. Ладно бы после 17-00. Нам такой хоккей не нужен. Это я еще не рылся, там где суммы под фонд были.

не надо там рыться. Опасно для здоровья :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 15:30

  Квесторе_поверніться написав:А як з цим?
Є пару своїх копійок на Максимумі кредитці і платьожик на пару гривень.
Буде кишмиш чи ні?

Квесторе_поверніться, я раніше відповідала: «выплата осуществляется только за покупки, оплаченные кредитными средствами (например, если операция была выполнена частично за кредитные средства, а частично - за собственные, то cash-back будет выплачен только на ту часть покупки, которая за счет кредитных средств)».
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 15:47

  guntherhouse777 написав:
  Alfa_Bank написав:
  cdj2 написав:Номер 0462616108 банку принадлежит?


cdj2, добрый день. Нужно выяснять :oops: . По какому вопросу вам звонили?

А мне звонили с
+380462616113. Но девушке была в курсе наших приватных разговоров.
Передавал Вам привет и пожелания руководству банка: как изобретут клонирования, тот в первую очередь клонировать хоть б 1000 Викторий
(по одной на каждое отделение и остальных в КЦ) и тогда клиенты будут удивляться уровню подготовки и профессионализма Альфы.

guntherhouse777, да, номер принадлежит банку.
Спасибо за предложение :D .
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 16:04

  clientage написав:
  Alfa_Bank написав:
  demichh написав:На горячке сказали свв код отключать уже не будут на сутки, тока заявлением в отделение.

demichh, добрый день.
Банк принял решение не проводить отключение CVV защиты по картам. Это мера вынужденная и обоснованная, так как CVV-защита помогает существенно снизить количество мошеннических действий с вашей картой.
По поводу возможности отключения СVV в отделении по заявлению - смогу ответить только к концу недели.

Нее, ну так я, например, не могу произвести оплату на сайте УЗ пока не отключу ЦВВ.
Это создаёт серьёзный геморр клиенту, т.к. после неудачной оплаты, дефцитные билеты блокируются на 15..30мин и нуна их вылавливать. Эт ток один реальный пример. Я вижу выход из этой ситуации ток один -- отказаться от использования карт Альфы для оплаты на сайте УЗ, как ненадёжного платёжного средства, т.е. вся ота КБ-акция выглядит фиктивной для меня :(
Кстати, КБ по Максимуму-допке с +2грн на своих так и не был зачислен. Пацаны без пифа сидят на горячей косе Бердянска :( Претензия по неначислению размещена через чат с мобильной апликухи. С обеда уже наблюдаем за решением :)

ПС. Предлагаю рассмотреть возмомомоможность отключения ЦВВ на 1ч через мобильную апликуху :idea: :evil:

clientage, по претензии с вашего текста я ничего не поняла.
По поводу отключения СВВ - я вас понимаю, но ваше предложение не может быть реализовано. Пока другого решения не будет и на это есть основания.
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 16:09

Re: Альфа-Банк

Да откуда я знаю. При ответе на звонок они сбросили. Из инфо от гугла - вроде ваши взысканцы, но у них ко мне вопросов быть не должно.
Alfa_Bank написав:
  cdj2 написав:Номер 0462616108 банку принадлежит?


cdj2, добрый день. Нужно выяснять :oops: . По какому вопросу вам звонили?
Свинорыл 80lvl
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