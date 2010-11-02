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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5757575857595760

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 901
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
145
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
140
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 901
Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 16:09

  curiousobro написав:МАБ в опе.
Ни одного созданного шаблона нету.
Ни одного платежа нельзя создать. (меню платежей пустое)

curiousobro, добрый вечер. Укажите в ЛС ваш ИНН и номер карточного счета.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 16:13

  _Slava_ написав:Alfa_Bank
02.07 в 16-38 закинул 6000 грн с блэка на доходный сейф. Проводки нет. Но есть проводка за 03.07 пополнение на эти же 6000 грн и снятие в этот же день. Но снимал я 03.07. 6115 грн. И этой проводки нет. Т.е. побрили на % за один день. Что у вас там за мансы?


описываю стандартное поведение МАБа:
закидуете деньги на дебетку.
они стали доступны но еще не распределилилсь по счету.
закидываете их на сдохсейф.
через время они сами смываются назад на карту.
наконец закинутые деньги распределились по счету.
деньги сами переползают назад на сдохсейф.

иногда забавно смотреть как оно туда-сюда ползает без твоего участия :mrgreen:
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 16:16

  cdj2 написав:Да откуда я знаю. При ответе на звонок они сбросили. Из инфо от гугла - вроде ваши взысканцы, но у них ко мне вопросов быть не должно.
Alfa_Bank написав:
  cdj2 написав:Номер 0462616108 банку принадлежит?


cdj2, добрый день. Нужно выяснять :oops: . По какому вопросу вам звонили?

cdj2, это линия продаж Альфа-Банка.
Alfa_Bank
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Повідомлень: 4588
З нами з: 18.02.13
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 16:43

  Alfa_Bank написав:
  curiousobro написав:МАБ в опе.
Ни одного созданного шаблона нету.
Ни одного платежа нельзя создать. (меню платежей пустое)

curiousobro, добрый вечер. Укажите в ЛС ваш ИНН и номер карточного счета.


Похоже что у меня аналогичная проблема

  Alfa_Bank написав:
  _Slava_ написав:Alfa_Bank
...в МАБе она уже светится серым,статус - заблокована,разблокировать через МАБ тоже недоступно,функционал платежей недоступен...

Slava_, добрый день. Проблема возникла вследствие технического сбоя, над устранением работают. Операции доступны для выполнения через Альфа-Мобайл. Укажите, пожалуйста, в ЛС ИНН клиента и номер счета.


Пока подожду, может поправят всем.
curiousobro
 
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  #<1 ... 5757575857595760
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