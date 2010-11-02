curiousobro, добрый вечер. Укажите в ЛС ваш ИНН и номер карточного счета.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 04 лип, 2018 16:09
Додано: Сер 04 лип, 2018 16:13
описываю стандартное поведение МАБа:
закидуете деньги на дебетку.
они стали доступны но еще не распределилилсь по счету.
закидываете их на сдохсейф.
через время они сами смываются назад на карту.
наконец закинутые деньги распределились по счету.
деньги сами переползают назад на сдохсейф.
иногда забавно смотреть как оно туда-сюда ползает без твоего участия
Додано: Сер 04 лип, 2018 16:16
cdj2, это линия продаж Альфа-Банка.
Додано: Сер 04 лип, 2018 16:43
Похоже что у меня аналогичная проблема
Пока подожду, может поправят всем.
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